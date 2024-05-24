Почему не следует хранить одежду в картонных коробках: чем заменить

От правильного хранения одежды зависит ее долговечность. Важно, чтобы в ткани не проникали влага, насекомые-вредители, она не выгорала на солнце и не повреждалась каким-либо иным образом.

Именно поэтому эксперты по уходу за одеждой не рекомендуют хранить ее в картонных коробках. OBOZ.UA поинтересовался их рекомендациями

Хранить вещи в коробках может быть удобно, особенно в период переезда. Однако картон имеет целый список недостатков. Во-первых, картон пропускает влагу. К тому же его способна прогрызать моль. И он совершенно никак не защищает ткани от посторонних запахов. Таким образом, вы можете после сезона хранения или с дороги получить сильно поврежденную одежду.

Чем лучше заменить картонные коробки? Эксперты советуют отдать предпочтение пластиковым контейнерам с крышками. Они годятся и для перемещения вещей, и для продолжительного хранения. К тому же сам контейнер не деформируется от нагрузки, что обеспечивает дополнительную защиту.

Однако, хотя пластиковые контейнеры для хранения лучше защищают вашу одежду, чем картонные коробки, перед их покупкой следует иметь в виду несколько вещей. Хранение одежды также может привести к его порче, если не принять соответствующие меры предосторожности. Например, одежда, хранящаяся в прозрачных контейнерах, рискует выгореть при контакте с солнечным светом. Поэтому лучше отдавать предпочтение непрозрачным ящикам.

Кроме того, прежде чем упаковывать одежду, следует выстелить дно контейнера хлопчатобумажной тканью, например, старой простыней. Это оградит вещи от повреждений, если пластик поцарапается и возникнет угроза зацепок на ткани. Также не ленитесь максимально плотно закрывать крышку контейнера, чтобы внутрь не могла проникнуть моль. И не забывайте тщательно просушить одежду перед тем, как складывать ее таким образом – из закрытой пластиковой емкости вода не улетучивается, а остается внутри и повреждает ткань.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему пакеты для мусора – плохой выбор для хранения одежды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.