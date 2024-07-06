Почему опадает цвет на помидорах: как спасти урожай

Сочные и насыщенные вкусом помидоры являются неотъемлемой частью многих украинских блюд, поэтому не удивительно, что их часто выращивают самостоятельно. Однако каждый, кто имеет огород, знает, что этот процесс требует немалых знаний и усилий.

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются огородники, является опадание и засыхание цветов на помидорах. О том, как с ней справиться, рассказало издание Мій виноградник.

Томаты – это самоопыляющиеся растения, то есть их цветы имеют и мужские, и женские характеристики. Это позволяет пыльце беспрепятственно осыпаться и способствовать завязыванию плодов, однако иногда в тепличных условиях цветки засыхают и начинают опадать.

Самые распространенные причины опадания цвета на помидорах

Неподходящая температура в теплице

В солнечную летнюю погоду температура в теплице может значительно расти. Жара плохо влияет на способность пыльцы оплодотворять цветки, из-за чего они увядают и опадают.

Однако также нельзя допускать, чтобы температура воздуха опускалась ниже 15 градусов, иначе пыльца может вообще не вызреть полностью.

Повышенная влажность воздуха

В условиях влажности выше 75% меняется структура пыльцы. Она начинает слипаться и уже не годится для оплодотворения.

Плохое опыление

Если растения растут в открытом грунте, то опыление происходит естественным путем, а именно с помощью ветра или насекомых. Поэтому в тепличных условиях при отсутствии огородных факторов этот процесс может не произойти.

Некачественные семена или неправильный выбор сорта

Первый шаг к получению хорошего урожая – это качественный посевной материал, поэтому если вы купили семена у сомнительного продавца, не удивительно, что растение выросло слабым и не имеет ресурсов для того, чтобы цвести. Также помните, что семена от гибридного сорта не могут дать хороший урожай.

Кроме того, возможно, вы выращиваете в теплице сорта, которым не подходит климат парника.

Другие причины:

При неправильном уходе за культурой, например неравномерном поливе или слишком большом количестве удобрений, изменяется структура цветков. Из-за этого внутрь не может попасть пыльца.

Чрезмерное количество азота в почве;

Нехватка питательных веществ;

Отсутствие в почве магния и бора;

Грибковые болезни вследствие застоя воды;

Слишком густая посадка;

Нехватка солнечного света.

Что нужно делать, чтобы цветки томатов не опадали

После того, как вы выяснили в чем причина плохого цветения, следует принять меры.

Стимулирующие опрыскивания

Опрыскивание стимулирующими препаратами поможет сохранить завязи, если растениям не хватает полезных веществ. Можно использовать, например, борную кислоту. Она поможет цветкам быстрее опылиться и оплодотвориться.

Обработку нужно провести дважды, до и во время цветения. Если проблема в том, что не происходит опыления, помогут специализированные средства, такие как Завязь, Томатон, Фитокарпин и т.д.

Регулировка температуры

Если ваши растения страдают от слишком низких температур, то подумайте над тем, чтобы установить в теплице обогреватель или другой источник тепла. Или можно лучше сохранять тепло внутри, если сделать дополнительное наружное покрытие.

Также можно контролировать температуру с помощью емкостей с водой, которые бы днем поглощали лишнее тепло, а ночью отдавали бы его. А в жаркий день открывайте все двери и окна,

Регулировка влажности

При недостаточном поливе почва засыхает и трескается. При этом внутрь не попадает достаточное количество воздуха.

Чтобы сохранить землю влажнее подольше, можно сделать мульчирование. Также поливать помидоры нужно редко, но обильно, чтобы вся земля пропитывалась влагой.

Если в теплице повышена влажность, то помочь может регулярное проветривание. В любом случае нельзя допустить того, чтобы в теплице появился конденсат, а растения намокли.

Опыление

Чтобы в теплицу могли попасть насекомые-опылители, нужно держать окна и двери открытыми. Также рядом с томатами можно поставить емкости со сладкой водой или сиропом, чтобы запах привлекал шмелей, бабочек и т.п.

Кроме того, можно установить в теплице вентилятор, самостоятельно встряхивать ветки с соцветиями или с помощью кисточки собирать пыльцу и переносить на незапыленные цветки.

Формирование кустов

Если не следить за кустами помидоров, они начнут сильно разрастаться, а вся энергия и питательные вещества пойдут не на формирование плодов, а на отращивание пасынков. Поэтому необходимо контролировать количество стеблей и веток.

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