Почему солдаты СССР воевали в Афганистане в кроссовках: приходилось нарушать правила

Современные военные выглядят, как настоящие воины, благодаря своей качественной и функциональной броне. Однако так было не всегда.

Например, в СССР солдата из толпы можно было выделить только по характерному зеленому цвету и наличию оружия. Некоторые даже вместо военной обуви носили обычные кроссовки и об этом подробно рассказывает OBOZ.UA.

Война в Афганистане, продолжавшаяся с 1979 по 1989 год, стала одним из самых противоречивых и драматических событий в истории Советского Союза. Этот конфликт оставил глубокий след в сознании многих поколений, вызвав волну протестов, сомнений и изменений в обществе. Принято считать, что факт неудачного ввода войск был настолько значим, что даже повлиял на окончательный развал СССР.

В связи с этим и немалым количеством потерь, афганская война нередко обсуждается в обществе до сих пор. Интерес к этой теме повышает появление доступа к информации, благодаря которой мы каждый раз узнаем немало интересных подробностей. К примеру, одной из малоизвестных деталей этой войны стало то, что советские солдаты часто воевали в кроссовках.

В союзе была официальная военная форма. Согласно ей военные должны были носить не только камуфляжную одежду, но и специальные сапоги, подходящие для ландшафтных условий при ведении боевых действий в условной Европе. Однако условия каменистого и жаркого Афганистана значительно отличались.

Солдаты с тяжелым оружием и боеприпасами должны были передвигаться пешком по средней местности, а в неудобных сапогах, в которых легко было пораниться на горных тропах, это становилось еще сложнее.

На самом деле власти союза прекрасно знали об этой проблеме и даже делали попытки удовлетворить потребности своей армии, но делали это не слишком эффективно. В тот период начали производить высокие сапоги или берцы, однако все они были очень разного качества. Некоторые сапоги имели слишком толстую подошву, из-за чего солдатам было тяжело ходить, а некоторые слишком тонкую. Поэтому выход из ситуации армейцам приходилось искать своими силами.

Некоторые солдаты стали покупать кроссовки на местных рынках, а некоторые снимали их со своих противников. Особой популярностью эта обувь пользовалась в спецподразделениях и воздушно-десантных подразделениях, ведь там мало внимания уделялось форме подчиненных.

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