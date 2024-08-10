Почему стирать джинсы в машинке – не лучшая идея: эксперты объяснили нюансы, которые портят вещи

Джинсы завоевали невероятную популярность не только потому, что это очень удобная и долговечная одежда. Их ценят также за то, что они не требуют сложной стирки.

По крайней мере, так думает большинство владельцев вещей, пошитых из денима. В то время как производители на самом деле не согласны с этим мнением. Как пишет издание Honey Nine, представители одного из всемирно известных брендов дали свои рекомендации по уходу за джинсами.

Чтобы сохранить безупречный вид и состояние денима, они рекомендуют стирать его вручную. Причем независимо от того, есть на вещах дополнительный декор или нет. Ручная стирка также помогает замедлить вымывание цвета из ткани. Особенно это актуально для вещей черного цвета.

Для стирки джинсовой одежды растворите в прохладной воде рекомендованное изготовителем количество моющего средства. После этого замочите в ней одежду, но не держите ее в воде долго, особенно если вещь декорирована стразами или другими украшениями.

Если нужно вывести определенное пятно, аккуратно потрите загрязненную область. Но избегайте энергичного трения и "скребковых" движений. В конце как следует прополощите вещь, отожмите из нее воду (не выкрутите) и развесьте сушиться на воздухе.

Впрочем, если вы все же хотите воспользоваться стиральной машиной для ухода за денимом, постарайтесь подкорректировать некоторые нюансы этого ухода. Во-первых, всегда выворачивайте вещи и застегивайте все молнии и пуговицы. Выбирайте слабый нагрев воды – не более 30 градусов и обязательно извлекайте вещь из машины сразу после завершения цикла.

Постарайтесь также избегать чрезмерно частой стирки джинсовых вещей. Если загрязнения точечные, то обрабатывайте только пятна, после чего проветривайте вещь на веревке в течение нескольких часов, чтобы освежить их. Что касается оптимальной частоты стирки джинсов, то эксперты советуют класть их в машину или обрабатывать вручную после того, как вы надели их около 10 раз.

Не сушите деним в машине – это может привести к усадке и повлиять на форму. Лучший способ – разложить джинсы на ровной поверхности или высушить их на воздухе на улице. При этом крепить брюки из денима к веревке лучше штанинами, чтобы вода постепенно стекала к поясу. Так джинсы высохнут быстрее и не помнутся.

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