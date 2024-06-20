Почему в СССР крестьянам долго не разрешали иметь паспорт: как их эксплуатировали

Это трудно сейчас представить, но в СССР существовало современное крепостное право. Крестьяне, согнанные в колхозы, не имели документов, были лишены права свободного передвижения и в первое время работали без оплаты, получая так называемые трудодни.

Свидетельства историков, как это было, собирал OBOZ.UA. Вы можете быть удивлены, но такое порабощение продолжалось вплоть до середины семидесятых годов.

Паспортизация в СССР

Поработить крестьян в колхозах позволила система выдачи документов, которая была в Советском Союзе достаточно специфической. В 1919 году большевиками были введены "трудовые книжки", которые прикрепляли рабочих к предприятию, давая право получать карточки на продукты. Впрочем, получить такой документ можно было только в нескольких крупных городах. В остальном государстве выдача документов осуществлялась хаотично и во многом зависела от местных властей.

В 1923 году, почти сразу после образования СССР, появились удостоверения личности. В них записывали имя человека, дату его рождения, место жительства, семейное положение, наличие детей и профессию. В 1925 г. появился институт прописки.

Однако это длилось довольно недолго. В конце 1920-х годов крестьяне начали массово убегать от принудительной коллективизации в города. Чтобы прекратить этот процесс в 1932 году, части советских граждан начали выдавать паспорта. Владельцы таких документов должны были становиться на учет по месту жительства (оформлять прописку) в течение 24 часов по прибытии. Получали документ в 16 лет. Но выдавали его только жителям городов и рабочих поселений, госслужащим и работникам совхозов. Крестьян просто закрепляли за колхозами.

Нарушение прав крестьян

Такой режим сильно ограничивал колхозников в правах. Даже выехать в районный центр они могли только при наличии разрешения от руководства. За нарушение этого правила штрафовали, а за повторный самовольный выезд сажали в тюрьму.

Как-то обойти эту систему можно было только дав взятку работникам НКВД. После Второй Мировой войны крестьяне, привозившие домой трофеи из Европы, нередко применяли эту практику, чтобы освободиться от колхозного рабства и переехать в город.

СССР за свою историю пережил несколько реформ паспортного режима. Во времена сталинского "красного террора" туда стали вносить данные о судимости по политическим статьям. А в хрущевскую оттепель, напротив, режим ослабили – начали выдавать паспорта жителям приграничных территорий и западных республик, сократили количество режимных территорий.

Вопрос предоставления крестьянам больших прав поднял уже при генсеке Леониде Брежневе первый заместитель председателя Совмина и будущий министр сельского хозяйства Дмитрий Полянский. Но несмотря на то, что Брежнев возглавил КПСС в 1964 году, решение о выдаче крестьянам паспортов было принято лишь 28 августа 1974 года. Тогда Совет Министров СССР утвердил новое положение о паспортах. Оно унифицировало все документы – обложку сделали не зеленой, а красной, сократили количество обязательных граф со сведениями о человеке, ввели специальные страницы для фото в 25 и 45 лет и внесли еще несколько изменений. В частности, сделали наличие паспорта обязательным для всех граждан.

Выдача новых паспортов началась в 1976 году. По статистике, к концу 1981 года около 50 миллионов жителей сел были паспортизированы. Это дало им свободу передвижения. А еще колхозникам стали выплачивать пенсию.

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