Почему в СССР не смогли пошить хорошие джинсы: все мечтали об импортных

Обычные и даже обыденные для нас сейчас джинсы во времена СССР были подлинным предметом культа. За них отдавали безумные деньги и даже рисковали свободой.

Но это касалось только импортных джинсов. Советские власти предпринимали попытки взять эту одержимость денимом под контроль, но так и не смогли наладить производство приличной джинсовой одежды. OBOZ.UA рассказывает, почему.

Популярность в Союзе джинсы получили после Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Тогда советские граждане впервые увидели эффектную одежду из денима на посетивших страну иностранцах. Но настоящего пика популярность джинсов достигла в семидесятые годы, когда их кое-где стало возможно приобрести уже для себя, пусть и у перекупщиков за безумные деньги.

Купить культовый предмет одежды можно было только в больших городах. Цена за пару достигала 150 и даже 200 рублей, при том что средняя зарплата в СССР колебалась в пределах 120-150 рублей.

Людей, продававших контрабандную одежду из денима и другие блага западного мира, называли фарцовщиками. Они имели особый статус в советском обществе, но при этом подвергались преследованиям. Так, фарцовщика по имени Ян Рокотов даже расстреляли за его предпринимательскую деятельность. Ходит легенда, что в своем последнем слове на суде он заявил, что джинсы – это самая лучшая одежда. Хотя достоверных подтверждений этой легенде нет.

Чтобы хоть немного уменьшить в обществе напряжение из-за поклонения джинсам, советские власти пытались запустить собственное производство подобной одежды. Она выпускалась под марками "Верея" и "Тверь". Однако шили такие "джинсы" не из денима, а из простого плотного хлопка, поэтому брюки имели совсем не то качество, которого ожидали покупатели.

Первое, что делали люди, которые решались купить советскую продукцию, это отправляли свою покупку вывариваться. Лишь длительное кипячение, иногда с дополнительными веществами или предметами, позволяло брюкам приобрести вид, приближавшийся к оригинальным джинсам. Но такая обработка, конечно, плохо влияла на состояние ткани. Поэтому советские джинсы, даже те, которые удавалось приблизить к настоящим по виду, быстро выходили из строя. А это отбивало у людей желание покупать их.

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