Почему в СССР школьницы носили форму с фартуками: объяснение

Современная школьная форма больше всего напоминает деловой костюм – пиджак, брюки или юбка, белая рубашка. Но в СССР женский комплект имел один элемент, который сейчас кажется очень странным – фартук.

OBOZ.UA попытался разобраться, зачем он был введен. Оказывается, наличие передника обосновывали очень серьезно.

Как ни старалась советская власть откреститься от идей и дореволюционных обычаев и практик, все же многие из них перекочевали в новую эпоху. Случилось так и со школьной формой. Ее переняли с царских времен. В гимназиях и институтах благородных девиц ученицы носили строгие платья темного цвета с белыми передниками.

Эта форма, в свою очередь, невероятным образом была очень похожа на униформу горничных эпохи королевы Виктории и короля Эдуарда VII. Тогда такое сочетание вещей считали универсальной рабочей одеждой.

Однако унифицированная одежда для школьников в СССР была введена не сразу. После Октябрьской революции школьную форму отменили как буржуазный пережиток. Вернули ее уже после войны – в 1948 году. С одной стороны это должно было подчеркивать дисциплину и порядок среди учеников, а с другой, как ни странно, возвращало к тем же буржуазным истокам.

Что касается одежды для девочек, то юбка форменного платья в СССР стала короче. А к парадному белому переднику добавили еще один – черный, который надевали на каждый день. При этом одежда мальчиков содержала элементы военной формы – металлические пуговицы и фуражки. Такие же носили гимназисты в царские времена.

Ввести черные фартуки пришлось, потому что белые очень быстро пачкались чернилами. Поскольку шариковых ручек тогда еще не существовало в массовом употреблении, детям приходилось писать чернильными, а с ними случались разные неприятности. На черной ткани такие пятна были незаметны.

Вдобавок к этому, форма была призвана дисциплинировать учащихся. Раз в неделю нужно было отпороть белые манжеты и воротничок, постирать их и пришить назад, а фартук нужно было регулярно гладить. Считалось, что это должно приучать девочек к аккуратности и домашнему труду.

Современные педагоги и психологи подвергают критике такой подход. По их словам, наличие фартуков, манжетов и воротничков в женской форме закрепляло традиционные гендерные стереотипы в отношении женщин и ограничивало развитие девушек.

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