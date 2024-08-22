Почему в СССР телеведущие окрашивались зеленой помадой и румянами: причина удивит

Телеведущим, или как их тогда называли, дикторам на заре существования телевидения приходилось использовать грим довольно необычным способом. Все женщины должны были наносить зеленую губную помаду и зеленые румяна.

Тогда телевидение было совсем другим: работало всего несколько каналов, а картинка была черно-белой. OBOZ.UA разбирался, почему в СССР телеведущие красились зеленой помадой и румянами.

Известная советская ведущая Анна Шатилова, которая вела программу "Время", "Новости" и "Голубой огонек", вспоминала, что в ту эпоху без зеленого макияжа невозможно было выйти в эфир.

Дело в том, что тогда в камерах были красные фильтры, фактически съедавшие весь красный цвет. Поэтому во времена черно-белых экранов ведущие красились зеленой помадой и использовали зеленые румяна. На картинке этот цвет выглядел естественно и выразительно.

Эту идею, как и многие другие, советское телевидение украло у западных коллег. В частности, в США особую технику макияжа для черно-белого кино разработал еще в 20-е и 30-е годы основатель одноименной компании Макс Фактор.

Особый зеленый грим, созданный Фактором, включал в себя зеленые оттенки для панхроматической пленки – ее использовали 96% киностудий Голливуда. Макияж при этом был очень тонким, не трескался и выглядел довольно натурально в кадре. Фактор придумал и спрессованную пудру, подходившую под технические требования цветного кинематографа и корректировавшую цвет лица.

Американскую косметику в СССР, конечно, использовать не стали, поэтому о качестве средств можно было только мечтать. Но телеведущим приходилось наносить зеленую помаду и румяна на вплоть до появления цветного изображения в конце 1970-х.

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