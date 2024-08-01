Почему зеленеют верхушки моркови и как этого избежать

О том, что не стоит есть зеленый картофель из-за содержания токсичного соланина, знают, наверное, все. Но ведь и у моркови зеленеет верхушка – почему так происходит с овощем и безопасен ли он?

Ответ дают эксперты одного из украинских садовых центров. И в действительности все не так страшно.

Если вы когда-нибудь пробовали зеленую верхушку корнеплода, то замечали, что по вкусу она не очень – не имеет характерной для моркови сладости и даже горчит. Всё дело в том, что в этой части происходит трансформация красных, оранжевых и желтых пластид (хромопласты) в зелени (хлоропласты).

Зеленые частицы клетки участвуют в процессе фотосинтеза. Их задача – трансформировать свет, воду и углекислый газ в питательные вещества. Однако если растение попадает в неблагоприятные условия, например переживает засуху, эти же хлоропласты способствуют выработке вредных активных форм кислорода.

Когда морковь начинает зеленеть на кончике? К примеру, это характерно для сортов, имеющих удлиненную форму плода. Позеленеть в этой части могут также плоды, которые очень сильно выступают из земли. Как вариант причины – полив обнажает верхушку корнеплода и она начинает зеленеть. Также вызвать позеленение может механическое повреждение при обработке почвы вокруг растений.

Чтобы предотвратить проблему, можно использовать определенные профилактические средства. Вот что советуют опытные огородники:

когда планируете огород на сезон, выбирайте для него устойчивые к позеленению головки сорта и гибриды моркови;

в конце августа – начале сентября окучьте морковь на 3-5 см выше уровня почвы;

рыхлите землю на грядке с морковью аккуратно, старайтесь не касаться растений и обрабатывайте землю в радиусе 10 см от них.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда правильно собирать лук.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.