Получите двойную выгоду: что посадить на огороде после лука и чеснока
Одним из важных аспектов успешного выращивания урожая является правильный севооборот. Он позволяет не только сохранять плодородие почвы, но и уменьшить риски появления заболеваний и вредителей.
Такие культуры, как чеснок и лук, сильно истощают почву. Поэтому ТСН рассказал, что лучше посадить после них.
В конце июля владельцы земельных участков, как правило, уже собирают урожай лука и чеснока. Однако сезон еще не завершен, так что чтобы грядка не простаивала, ее можно засадить заново.
Какие овощи посадить на грядке сразу после сбора лука и чеснока
Огурцы
Если посадить раннеспелые сорта огурцов, вы сможете полакомиться вкусными, хрустящими и свежими плодами еще до прихода осенних холодов.
Редис и редька
Редьку и редис в любом случае следует сажать в конце июля, так ведь они не будут выпускать стрелок.
Зелень
Чтобы всегда иметь под рукой свежую зелень и не терять даром место на грядках, можно посадить укроп, петрушку, салат, кинзу, рукколу и шпинат.
Сидераты или зеленые удобрения
Чтобы восстановить питательность почвы и ее структуру можно посеять сидераты, например белую горчицу, рожь, горох, люцерну, гречку, рапс или фацелию.
Горох и пекинская капуста
Эти растения будут прекрасно чувствовать себя после лука и чеснока, а значит, вы с большой вероятностью получите хороший урожай.
Севооборот
Севооборот играет важную роль в обеспечении качества урожая. Поэтому после чеснока и лука следует сажать:
- Картофель;
- Капусту;
- Кабачки и тыкву;
- Клубнику;
- Болгарский перец;
- Помидоры.
В то же время после луковых лучше несколько сезонов не сажать повторно лук и чеснок, а также отказаться от высадки свеклы и моркови.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что чеснок уже созрел и его можно собирать.
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