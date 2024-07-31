Получите двойную выгоду: что посадить на огороде после лука и чеснока

Одним из важных аспектов успешного выращивания урожая является правильный севооборот. Он позволяет не только сохранять плодородие почвы, но и уменьшить риски появления заболеваний и вредителей.

Такие культуры, как чеснок и лук, сильно истощают почву. Поэтому ТСН рассказал, что лучше посадить после них.

В конце июля владельцы земельных участков, как правило, уже собирают урожай лука и чеснока. Однако сезон еще не завершен, так что чтобы грядка не простаивала, ее можно засадить заново.

Какие овощи посадить на грядке сразу после сбора лука и чеснока

Огурцы

Если посадить раннеспелые сорта огурцов, вы сможете полакомиться вкусными, хрустящими и свежими плодами еще до прихода осенних холодов.

Редис и редька

Редьку и редис в любом случае следует сажать в конце июля, так ведь они не будут выпускать стрелок.

Зелень

Чтобы всегда иметь под рукой свежую зелень и не терять даром место на грядках, можно посадить укроп, петрушку, салат, кинзу, рукколу и шпинат.

Сидераты или зеленые удобрения

Чтобы восстановить питательность почвы и ее структуру можно посеять сидераты, например белую горчицу, рожь, горох, люцерну, гречку, рапс или фацелию.

Горох и пекинская капуста

Эти растения будут прекрасно чувствовать себя после лука и чеснока, а значит, вы с большой вероятностью получите хороший урожай.

Севооборот

Севооборот играет важную роль в обеспечении качества урожая. Поэтому после чеснока и лука следует сажать:

Картофель;

Капусту;

Кабачки и тыкву;

Клубнику;

Болгарский перец;

Помидоры.

В то же время после луковых лучше несколько сезонов не сажать повторно лук и чеснок, а также отказаться от высадки свеклы и моркови.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что чеснок уже созрел и его можно собирать.

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