Пора честности: Венера в противостоянии с Плутоном повлияет на любовный гороскоп каждого знака

Залог хороших отношений – это честность и откровенность. Однако всегда в жизни людей случаются ситуации, когда они по определенным причинам умалчивают свои чувства перед партнером.

Чем дольше вы откладываете обсуждение проблем на потом, тем серьезнее они становятся. К счастью, астрологи заявляют, что когда Венера будет противостоять ретроградному Плутону в Водолее, вы получите смелость для того, чтобы поднять важные темы.

Овен

Возможно, пора задуматься о том, как ваше путешествие к исцелению влияет на ваши романтические отношения. Проблемы в прошлом – нормальное явление, но не нужно переносить травмы на сегодняшний день. Обратите внимание, как ваши взгляды на преданность и долгосрочную любовь влияют на текущие отношения. Попытайтесь смотреть на все сквозь призму взрослого человека, чтобы не уйти от проблем, сосредоточившись вместо этого на дружбе.

Телец

Любовь требует компромисса, но это не значит, что вы должны отказываться от всех своих желаний, особенно если ваш партнер не делает того же. Ваше присутствие и преданность заслуживают взаимности. Будьте честны относительно своих чувств и озвучьте свои потребности, избегая лишних компромиссов.

Близнецы

Пора обсудить планы на будущее. Чтобы это сделать, нужно избавиться от страха ошибиться. Часть вас хочет знать, куда идут отношения, и получить подтверждение своих догадок от партнера. Не бойтесь будущего, помните о том, что вы цельная личность и говорите честно о своих чувствах. Только так вы узнаете, настоящая ли это любовь.

Рак

Преобразование – это всегда хорошо, но после стольких изменений вы можете сомневаться принимать ли новые. Никогда не прекращайте проявлять себя лучшим образом, особенно в любви. Также важно иметь ясное представление о том, чего вы хотите.

Лев

Чтобы создать любовь своей мечты, нужно сосредоточиться не только на положительных сторонах. Готовность исследовать свои страхи и быть честным по отношению к себе – это ключ к успеху и гармонии. Может быть сложно, когда партнер делает что-то напоминающее вам о тяжелом прошлом, но помните, что вам следует принять свои травмы и работать с ними, а не избегать.

Дева

Прислушайтесь к своей интуиции и проверьте свои чувства, избегая переноса стрессов из других сфер жизни в ваши отношения. Проведите время с собой, чтобы услышать голос своей души. Запланируйте отдых, чтобы понять, не связаны ли проблемы в любви с проблемами из других сфер жизни.

Весы

Найдите время для радости и внутреннего исцеления. Чем больше вы работаете над собой и своими травмами, тем больше любви получаете. Размышляйте о том, как ваши романтические идеалы сформировались в детстве и какие из них являются частью вашей личности. Это поможет вовлечь в жизнь больше радости и любви.

Скорпион

Вселенная готовит вас к большим переменам. Не бойтесь отказаться от чего-то старого, что больше не приносит ни радости, ни пользы. Будьте готовы выбирать себя и вводить изменения, которые действительно приведут вас к реальному комфорту и процветанию. Также не оставайтесь в отношениях только из-за привычки и страха перед переменами.

Стрелец

Ваш стиль общения играет немаловажную роль в любви. Будьте откровенны с собой и с партнером. Не пытайтесь обманом получить то, чего хотите. Иногда изменения – это часть божественного плана. Будьте честными и вы не потеряете то, что предназначено для вас.

Козерог

В вашей романтической жизни могут происходить перемены, но не рассматривайте их как проблемы. Дайте событиям пространство, чтобы увидеть конечный результат, ведь он может вам понравиться. Отпустите контроль над жизнью хотя бы ненадолго и верьте в то, что каждый ваш шаг управляется вселенной.

Водолей

Найдите для себя несколько часов, чтобы поработать над чувствами. Возможно, вам понадобится больше отдыха, поэтому следует попросить партнера дать вам немного времени. Примите правду, не позволяя ей пугать вас. Вы не можете игнорировать проблему, поэтому позвольте себе понять, что происходит.

Рыбы

Это день исцеления, поскольку вы отдаете себе отчет, что не отпустили все прошлое. Нет правил, требующих полного исцеления перед началом романтических отношений, но важно продолжать процесс улучшения своей личности. Общайтесь с любовью и терпением, расслабьтесь, признайте и проанализируйте свои чувства без немедленных действий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Венера также изменила жизнь некоторых знаков. Они стали ближе к осуществлению мечты.

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