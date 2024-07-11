Венера изменила все: три знака зодиака с 11 июля стали ближе к мечте

Начиная с 11 июля, мы можем внезапно увидеть, как наши желания сбываются. Все из-за транзита Венеры через знак Льва, который наполнит пространство магией, придаст каждому силы и энергии.

Особенно повезет в этом родившимся под тремя знаками, обещают астрологи. Они получат то, к чему так давно стремились и ради чего работали. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, попал ли ваш знак в этот счастливый список.

Овен

Вы прошли путь от желания невозможного до осознания, что все может осуществиться, если хорошо над этим поработать. И это вас очень радует. Когда Венера перейдет во Льва, вы увидите, как ваши усилия принесут плоды не только потому, что вы желали воплотить их в жизнь, но и потому, что вы очень старались, чтобы ваши желания исполнились. Вы использовали все возможности и придерживались всех планов, и получите свое вознаграждение. Более того, отныне вам открывается окно для загадывания новых желаний – их вы тоже сможете воплотить.

Лев

Ваш успех становится реальностью, особенно если вы мечтали об успехе в романтической жизни. Вы искали кого-то действительно особенного, кто станет важной частью вашей жизни и разделит с вам судьбу, и Вселенная покажет вам такого человека. Венера в Льве однозначно на вашей стороне. Звезды работают с вашим "списком" того, что вам нужно от романтического партнера. Ваше желание большой любви вот-вот сбудется, главным образом потому, что вы были очень искренни в своих мыслях. Более того, вы готовы отдать в ответ чуть ли не больше, чем получаете. Готовьтесь встречать личное счастье.

Дева

Венера во Льве придет вам на помощь, если вам кажется, что Вселенная забыла о вашем существовании. Скоро вы увидите, что счастье приходит к тем, кто умеет ждать. Если говорить о вас лично, оно уже на пороге. Посмотрите вокруг – вы находитесь в хорошем положении. Вы полны сил и оптимизма. И это именно то, что вам нужно прямо сейчас. Не переживайте, если ваши желания кажутся вам нереалистичными. Главное – верить в свои силы и продолжать приближать желаемое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки зодиака начнут новый период в жизни в середине июля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.