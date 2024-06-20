Пора для выводов: гороскоп до 25 июня

Переход в сезон Рака – это всегда период рефлексии. В это время нужно осмотреться на все, что вы успели сделать с начала года, сделать определенные выводы и ввести некоторые изменения.

Астрологи говорят, что такая практика потребуется представителям всех знаков зодиака. Вот что они советуют каждому из них в отдельности.

Овен

Вы можете почувствовать себя довольно расстроенным и разочарованным в себе или важном для вас деле. Вместо того чтобы защищаться, устраивать ссоры или разрушать себя, постарайтесь сдержать свои эмоции. Скорее всего, вы защищаете то, что вам больше не служит и от чего пора отказаться. Поэтому, прежде чем вступать в конфликт, подумайте, стоит ли его причина того.

Телец

Вам пора прислушиваться к своей интуиции, и даже нужно это сделать. Когда вы вовлечете ее голос в процесс принятия решений, вы не только услышите себя, но и сможете увидеть, гармонично ли вы строите свою жизнь. Рассмотрите влияние ваших действий на окружающий мир.

Близнецы

Вы находитесь в начале важной фазы, но для того чтобы получить от нее максимальную пользу, вам нужно перестать искать внешнее одобрение. Прислушивайтесь только к голосу своего сердца и не обращайте внимания на шум вокруг. Замедлите темп жизни и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы добиться максимальных результатов, реализовать свой потенциал. Не позволяйте мнению других людей сдерживать вас.

Рак

Если вы зациклились на том, что вас раздражает, важно сейчас перенаправить эту энергию в более конструктивное русло. Хотя вы не можете знать ответы на все вопросы или контролировать действия и намерения других, вы можете быть внимательными и добродетельными в том, как вы проявляетесь в мире. Вам не нужно совершенство, чтобы идти по правильному пути.

Лев

Если вы сосредоточитесь только на том, что делает вас счастливым, вы обнаружите, что ведете себя довольно эгоистично, по крайней мере, иногда. Прислушивайтесь к себе. Возможно, ваше эго вышло из-под контроля. Вероятно, вам придется отказаться от части личного комфорта, чтобы добиться большего и лучше соответствовать собственным ценностям.

Дева

Сейчас самое время подумать, чем вы занимались последние несколько месяцев. При этом разумно учитывать не только свои действия, но и слова, а также то, не противоречат ли они друг другу. Нет, это не призыв осудить или защитить себя, это делается для того, чтобы вы могли развивать большее самосознание. Вы готовы существенно изменить свою жизнь, но если вы не позволите своему будущему зависеть от вашего прошлого, вы многое упустите.

Весы

На этой неделе вы можете почувствовать особую грусть или тревогу. Поэтому вам очень важно заземлиться, прежде чем сделать или сказать что-нибудь, о чем вы будете сожалеть. Возможно, вам придется отпустить некоторые старые убеждения, предпочтения или отношения. Слушайте, что вселенная призывает вас отвергнуть, чтобы освободить место для более нужных вам вещей в жизни.

Скорпион

Вы можете чувствовать, что вам важно срочно принять какое-нибудь важное решение. Но звезды говорят, что ваш самый мудрый вариант действий – это дать себе время. Это не признак слабости – позволять вещам развиваться и раскрываться перед вами – в действительности это в ваших интересах. Не пытайтесь контролировать ситуацию, чтобы обезопасить себя. Подумайте, как вы можете работать с тем, что у вас есть в настоящее время. Это поможет вам понять, что делать дальше.

Стрелец

Существует так много способов мобилизоваться и добиться результатов. Но вам не обязательно всегда быть готовыми к сотрудничеству и учитывать интересы окружающих. Эта неделя хороша для того, чтобы заявить о себе и добиться успеха. Однако имейте в виду – откровенная конфронтация вместо сотрудничества создаст вам больше новых проблем, чем решит старых.

Козерог

Полнолуние 21 числа состоится в вашем знаке. Оно призвана пробудить у вас сильные эмоции. Лучший способ использовать эту энергию – оставаться здесь и сейчас, эмоционально присутствовать. Сделав это, вы можете лучше использовать свою интуицию и преодолевать трудности, с которыми вам, вероятно, придется столкнуться на этой неделе. Решитесь наконец-то вырасти в ту версию себя, над которой вы давно работали.

Водолей

Когда вы позволяете страху и опасениям доминировать над вашей точкой зрения, вы не только чувствуете себя плохо, но и ваш мир быстро теряет масштабы. На этой неделе вам придется задействовать свою интуицию и жажду приключений, чтобы вы могли изучить все возможное и расширить горизонты. Таким образом вы сможете почтить свои истинные эмоции и не ограничивать себя.

Рыбы

Проявить эмоциональность – звучит просто, но возможно сложно сделать. Отбросьте все, что вас отвлекает, чтобы наконец-то точно почувствовать, что делается у вас в душе. Именно это является вашим заданием на этой неделе. Постарайтесь понять, что для вас истинно. Вам не нужно знать, что делать со своими эмоциями, чтобы получить возможность освободить место.

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