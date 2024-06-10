Пора рисковать: гороскоп Таро до конца недели для всех знаков зодиака

Могучий Марс перешел в знак Тельца, и это пробуждает наше стремление планировать и изучить наши главные цели. После недавнего Новолуния в Близнецах все чувствуют себя удачливыми, амбициозными, полными бодрости и целеустремленности.

Астрологи говорят, что действительно пора достигать своих целей. А дать подсказку на этом пути могут карты Таро. Читайте дальше, чтобы узнать, что они обещают на этой неделе именно вашему знаку зодиака.

Овен: Двойка Кубков

Ваши приоритетные цели сейчас связаны с вашими ближайшими отношениями. Вы хотите сосредоточить на этом свое внимание, рассказать близким, что вы чувствуете, порадовать себя чем-нибудь замечательным. А если вы одиноки, то на этой неделе обратите внимание на представителей водных знаков – вы можете по-настоящему влюбиться. Вы страстный человек, и любовь как создает, так и портит вам настроение. Поработайте над своей личной жизнью на этой неделе, сделайте целью романтику, о которой вы мечтаете.

Телец: Семерка Кубков

На этой неделе вы находитесь в режиме идей и размышлений, мечтая и фантазируя о том, что вы хотите претворить в жизнь этим летом. Это может быть отпуск, большая и лучшая роль, превращение, новая любовь, ремонт дома или покупка, на которую вы откладывали деньги. Что бы это ни было, работайте над видением, идеалом, ощущением того, что вы хотите получить, и путем достижения этого. Сделайте эту часть правильно и процесс ее реализации пройдет быстро и легко. Настройтесь правильно.

Близнецы: Пятерка Жезлов

Ваша приоритетная цель на этой неделе – решение проблем. Иногда вам приходится преодолевать препятствия, чтобы снова насладиться свободным ходом событий. Сосредоточьтесь на том, что требует внимания и налаживания на этой неделе. Разберитесь в сложных вопросах. Решите проблемы. Доберитесь до коренных причин и сущности вещей, которые, как вы знаете, в последнее время мешали и беспокоили вас. Убрав их с дороги, вы почувствуете себя раскованно и свободно. Это отличное чувство, работайте над ним.

Рак: Пятерка Мечей

Вы быстро и точно подмечаете напряжение, чувствуете атмосферу. Вы ясно видите положение дел. Пятерка Мечей показывает, что вы замечаете напряжение в сфере ваших непосредственных отношений, которое вам придется разгадать, устранить и отпустить на этой неделе. И это очень важно, потому что, являясь эмпатом, вы впитываете все вибрации вокруг себя. Говорите честно, задавайте вопросы, внимательно слушайте, делайте шаги, предлагайте компромиссы, извиняйтесь, просите о том, что вам нужно. Оставьте эту проблему позади и вернитесь к любви и свету.

Лев: Королева Мечей

Сейчас вы заняты сложной, умственно стимулирующей и достойной целью или проектом, в реализации которого вы намерены достичь огромного личного прогресса на этой неделе. Это одиночная миссия, которая требует от вас обучения и развития. Вы докапываетесь до сути чего-то сложного и создаете новый процесс или результат. Это очень полезно и может даже привести к кардинальным изменениям в жизни или карьерному росту в будущем.

Дева: Туз Кубков

Вы стремитесь к новой дружбе, романтике, творческим союзам и сотрудничеству. Вам хочется социальных связей, новых знаний, преданных друзей, а также партнера, которому можно доверять и на которого можно положиться. И у вас есть для этого все. На этой неделе поставьте во главу угла свой мир общения и отношений. Общайтесь, знакомьтесь, ходите в гости, приглашайте других, будьте в центре событий и не упускайте возможности поговорить с новыми людьми о разных вещах. На этой неделе мир откроется вам. Не стесняйтесь.

Весы: Двойка Монет

Ваш проект на этой неделе – смешивать и сочетать разные элементы вашего мира, чтобы создать что-то новое. Это может быть объединение разных дружеских или семейных групп на новом мероприятии. Это может быть создание нового образа, моды или эстетики в вашем доме или в гардеробе. Это может быть внедрение нового навыка в работе и использование его для обновления старого процесса или системы. Думайте по-новому. Это будет не только весело, но и полезно.

Скорпион: Восьмерка Монет

Ваша цель на этой неделе – довести до конца долгую работу и ощутить удовольствие от своих усилий. Путь был утомительный, но он уже почти позади. Это последний рывок, поэтому не сдавайтесь и не расслабляйтесь. Продолжайте, потому что на этой неделе наступит момент прорыва, который продвинет вас дальше, еще и сделает это быстрее, чем вы думаете. Награды ждут. Вы можете отпраздновать это в выходные. А пока не ослабляйте усилия.

Стрелец: Колесо Фортуны

Вы работаете над серьезными изменениями или преобразованиями в своей сфере. Вам придется пойти на определенные риски. По всей вероятности, вам придется проявить большую гибкость и способность приспосабливаться, поскольку Колесо Фортуны начнет вращаться и менять вашу судьбу. Последствия будут непредсказуемыми, поэтому пока изучите первые несколько шагов (нет смысла заходить слишком далеко) и смягчите все видимые риски. А затем приготовьтесь начать процесс изменений

Козерог: Звезда

На этой неделе вы можете осуществить свою мечту. Это может быть даже нечто, что раньше казалось недостижимым. Не откладывайте ничего на потом. Не задумывайтесь чрезмерно и не сомневайтесь в себе. Визуализируйте цель и сделайте решительный шаг в ее направлении. Вселенная поймет подсказку и принесет вам успех. Все возможно для тех, кто решается.

Водолей: Иерофант

Вы переходите на позицию эксперта и лидера и сейчас вы сосредоточены на том, чтобы произвести хорошее впечатление, быстро начать и хорошо обустроить дело. Вам уже доверяют и вами восхищаются, а значит, все козыри у вас в руках. Установите четкие цели с помощью авторитетного и толкового человека. Знайте свои желаемые результаты. Создайте план их достижения и идите вперед. Готовьте каждый следующий шаг достаточно тщательно.

Рыбы: Сила

Испытайте себя на этой неделе. Подумайте о чем-то, что вы хотите попробовать, изучить, преодолеть, достичь или чему научиться. Увидьте доступные варианты. Верьте в свои способности и ресурсы. Доверяйте себе и действуйте. Приступайте к этому процессу с большими надеждами, ибо каждый шаг к цели приносит удовольствие и вдохновение на дальнейшие успехи. Вы можете все. Докажите это себе.

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