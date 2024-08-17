Приближается идеальное время: когда лучше высадить новый газон

Посадка нового газона – это процесс, требующий тщательной планировки. Следует учесть не только тип почвы и сорт травы, но и климат, и время посадки.

Растения должны успеть укрепиться и сформировать устойчивую корневую систему до наступления первых заморозков. Издание "Сам собі агроном" поделилось самым оптимальным периодом для засева газона.

Осень – это лучшее время для высадки газона по нескольким причинам. Во-первых, почва еще достаточно теплая после летних месяцев, что способствует быстрому прорастанию семян.

Во-вторых, осенние дожди обеспечивают природное увлажнение, что важно для успешного укоренения травы. И, наконец, в этот период появляется меньше сорняков, что позволяет траве расти без излишней конкуренции за питательные вещества.

Еще одним важным осеним посевом является удобство. Это отличное решение для тех, кто не успел подготовить участок весной.

Когда засеять газон осенью?

При выборе времени для осеннего посева газона следует учитывать, что до наступления первых морозов должно оставаться не менее 40 дней. Только в таком случае семена успеют прорасти, а трава сможет достичь достаточной высоты и укрепить корневую систему.

На территории Украины, как правило, наиболее подходящим периодом для посева газонной травы является время до 20 сентября, максимум до 10 октября. Также нужно соблюдать общие рекомендации от производителей семян, которые вы приобрели.

Подзимний посев газона

Если погода осенью покажется непредсказуемой и заморозки могут наступить вскоре после посева, некоторые садоводы рекомендуют провести подзимний посев газона с последующим покрытием участка торфяной крошкой. Этот метод предполагает высев семян уже после того, как почва подмерзнет, но до появления устойчивого снежного покрова.

Преимущества подзимнего посева заключаются в том, что прошедшие холода семена получают дополнительный импульс для активного весеннего роста и становятся менее подверженными болезням. Поэтому после того, как снег растает, вы можете получить густой и здоровый газон.

Однако не стоит проводить подзимний посев на участках с большим уклоном, поскольку талые воды могут смыть верхний слой почвы. Также существует риск, что тепло будет держаться достаточно долго, и семена успеют прорасти, а после первых морозов погибнут.

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