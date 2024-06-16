Поздравления с Днем отца для дедушки, мужа и сына: самые искренние слова для родных

Украина и еще почти три десятка стран мира отмечают в третье воскресенье июня особый праздник – День отца. В этот день принято чествовать вклад мужчин в воспитание нового поколения.

Поздравления поступают и от детей, в которых их папы вкладывают душу, и от жен, благодарных за разделенную заботу о детях, и от родителей, гордящихся своим сыном, ставшим отцом. OBOZ.UA собрал поздравления на любой случай. Выбирайте, как вы поздравите близкого вам мужчину с праздником.

Поздравление с Днем отца от жены

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди і затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

І в рідному домі, надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі!

Хай Бог милосердний з високого неба

Дає тобі щедро усе, чого треба,

А Матінка Божа — цариця свята

Дарує щасливі і довгі літа!

***

С Днем отца! Желаю всегда оставаться для своих детей подлинным примером силы, справедливости, чести, целеустремленности, мужества и отваги. Пусть каждый день дарит массу впечатлений и радостных мгновений в кругу любимой семьи, пусть с детьми никогда не будет скучно, а тем более – грустно. Здоровья и уверенности, счастья и изобилия!

***

Поздравляю с Днем отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и подлинным примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днем ​​отцовство дарит тебе чувство важности, необходимости, поддержки и любви!

Поздравление с Днем отца от дочери

Ще із дитинства я запам’ятала:

Батько – це захист і мужнє плече.

Вдячна тобі, що у щасті зростала,

Дякую, таточку, щиро за все!

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

***

Таточку любий, таточку милий,

Ти – моя радість, підтримка в житті!

Хочу, щоб був ти завжди щасливий,

Зичу здоров’я тобі в майбутті!

***

Папочкаа, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба чаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и был радостным каждый миг!

***

Любимый папа, я поздравляю тебя с Днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве, посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.

Поздравление с Днем отца от сына

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обиймаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато!

***

Тебе зі святом я вітаю, тату!

І дякую за все, що ти робив:

Бо вклав у мене цінностей багато,

Хоч іноді по справі і сварив!

На тебе я дивлюсь і розумію,

Що є мені іще куди рости…

Та знай – одну в житті я маю мрію:

Таким я хочу стати, як і ти!

***

Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощению. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя!

***

Нет на свете более сильного, более мудрого человека, более преданного человека, чем отец. Это слово всегда внушает уверенность в том, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, дадут ценный совет и помогут. С Днем отца!

***

Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, крепкого здоровья, мешок счастья в придачу, интересного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и бесконечного денежного запаса.

Поздравления с Днем отца для сына от его родителей

Поздравляю с Днем отца и от души желаю для своего ребенка быть настоящим героем, с каждым днем ​​наполнять жизнь чада веселыми шутками, смешными историями, интересными увлечениями и совместными прогулками. Желаю, чтобы отец был настоящей гордостью своего ребенка и наоборот!

***

День отца – это праздник, в который хочется напомнить, что отец испокон веков и до настоящего времени был и остается главой любой семьи. В этот день желаю тебе незыблемого и крепкого, как алмаз, здоровья, большого успеха, долголетия и всего наилучшего! С праздником!

Поздравление с Днем отца от детей и внуков

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є – і милий нам цей світ!

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть в здоров’ї сотню літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходить повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

День батька – священне свято!

Його потрібно почитати!

Всіх батьків без винятку,

Будемо всі ми вітати!

Наша гордість і опора!

Наші любі батьки!

Ви для нас приклад здоровий!

Ви по життю молодці!

***

Спасибі тобі татко, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує.

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

***

Бажаємо пісень, що лиш весна співає,

І музики, що награють ліси.

І квітів тих, що раз лиш розквітають,

І повні пригорщі любові та краси.

Хай квітнуть в добрі і здоров’ї літа,

Поріг оминають незгоди й біда,

Хай весну приносять лебедині крила,

А Матір Божа дасть здоров’я й сили.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Дня отца и его главных традициях.

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