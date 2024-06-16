Поздравления с Днем отца для дедушки, мужа и сына: самые искренние слова для родных
Украина и еще почти три десятка стран мира отмечают в третье воскресенье июня особый праздник – День отца. В этот день принято чествовать вклад мужчин в воспитание нового поколения.
Поздравления поступают и от детей, в которых их папы вкладывают душу, и от жен, благодарных за разделенную заботу о детях, и от родителей, гордящихся своим сыном, ставшим отцом. OBOZ.UA собрал поздравления на любой случай. Выбирайте, как вы поздравите близкого вам мужчину с праздником.
Поздравление с Днем отца от жены
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди і затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
І в рідному домі, надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог милосердний з високого неба
Дає тобі щедро усе, чого треба,
А Матінка Божа — цариця свята
Дарує щасливі і довгі літа!
***
С Днем отца! Желаю всегда оставаться для своих детей подлинным примером силы, справедливости, чести, целеустремленности, мужества и отваги. Пусть каждый день дарит массу впечатлений и радостных мгновений в кругу любимой семьи, пусть с детьми никогда не будет скучно, а тем более – грустно. Здоровья и уверенности, счастья и изобилия!
***
Поздравляю с Днем отца и хочу пожелать тебе всегда оставаться героем для своего чада и подлинным примером мудрости, уверенности, мужества и чести! Пусть с каждым днем отцовство дарит тебе чувство важности, необходимости, поддержки и любви!
Поздравление с Днем отца от дочери
Ще із дитинства я запам’ятала:
Батько – це захист і мужнє плече.
Вдячна тобі, що у щасті зростала,
Дякую, таточку, щиро за все!
***
Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!
***
Таточку любий, таточку милий,
Ти – моя радість, підтримка в житті!
Хочу, щоб був ти завжди щасливий,
Зичу здоров’я тобі в майбутті!
***
Папочкаа, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы здоровье было крепким, а сердце – вечно молодым. Пусть судьба чаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы ни случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и был радостным каждый миг!
***
Любимый папа, я поздравляю тебя с Днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве, посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.
Поздравление с Днем отца от сына
Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і самий надійний.
Обиймаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий в світі, мій хороший тато!
***
Тебе зі святом я вітаю, тату!
І дякую за все, що ти робив:
Бо вклав у мене цінностей багато,
Хоч іноді по справі і сварив!
На тебе я дивлюсь і розумію,
Що є мені іще куди рости…
Та знай – одну в житті я маю мрію:
Таким я хочу стати, як і ти!
***
Папа, поздравляю! Ты подарил жизнь, воспитал и дал мне силы идти всегда вперед, никогда не изменяя себе. Ты научил меня всему тому, что так важно, научил искренне любить, верности дружбе, доброте и всепрощению. Я тебя очень люблю и благодарю небо, что оно выбрало именно тебя!
***
Нет на свете более сильного, более мудрого человека, более преданного человека, чем отец. Это слово всегда внушает уверенность в том, что тебя поддержат и поймут, защитят и протянут руку, дадут ценный совет и помогут. С Днем отца!
***
Дорогой папа, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю сил, как у богатыря, чтобы хватало на всех нас, крепкого здоровья, мешок счастья в придачу, интересного отдыха, положительных эмоций в кругу твоей семьи и бесконечного денежного запаса.
Поздравления с Днем отца для сына от его родителей
Поздравляю с Днем отца и от души желаю для своего ребенка быть настоящим героем, с каждым днем наполнять жизнь чада веселыми шутками, смешными историями, интересными увлечениями и совместными прогулками. Желаю, чтобы отец был настоящей гордостью своего ребенка и наоборот!
***
День отца – это праздник, в который хочется напомнить, что отец испокон веков и до настоящего времени был и остается главой любой семьи. В этот день желаю тебе незыблемого и крепкого, как алмаз, здоровья, большого успеха, долголетия и всего наилучшего! С праздником!
Поздравление с Днем отца от детей и внуков
Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є – і милий нам цей світ!
Хай вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть в здоров’ї сотню літ.
Хай ніколи не болять Вам руки,
Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки,
І всі люди поважають Вас!
День батька – священне свято!
Його потрібно почитати!
Всіх батьків без винятку,
Будемо всі ми вітати!
Наша гордість і опора!
Наші любі батьки!
Ви для нас приклад здоровий!
Ви по життю молодці!
***
Спасибі тобі татко, за щире тепло,
За людяність твою та невичерпне добро,
За руки твої робочі і безсонні ночі
За те, що ростили, за щедрий хліб на столі
Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,
Зозуля сто років тобі в саду накує.
***
Золоті в Вас, тату, руки,
Все Ви вмієте робити,
і діток навчить науки,
І гвіздок в стіну забити.
Будьте нам завжди здорові,
і веселі, і привітні,
Злі не будьте, лиш суворі,
І в житті лише радійте.
***
Бажаємо пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси.
І квітів тих, що раз лиш розквітають,
І повні пригорщі любові та краси.
Хай квітнуть в добрі і здоров’ї літа,
Поріг оминають незгоди й біда,
Хай весну приносять лебедині крила,
А Матір Божа дасть здоров’я й сили.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Дня отца и его главных традициях.
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