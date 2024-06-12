Поздравления с днем рождения сестре: искренние слова и открытки для родного человека

Нет в жизни лучшей подруги, чем сестра, ведь она всегда остается рядом, вне зависимости от событий и обстоятельств. А день рождения сестры – это всегда важный праздник.

Женщина, с которой вы росли рядом, достойна самых теплых слов в свой праздник. OBOZ.UA собрал искренние и нежные поздравления, которые следует отправить родному человеку в день его рождения.

З днем народження, сестричко,

Щиро я тебе вітаю!

Щастя, успіху, натхнення,

Віри, радості бажаю.

Хай для тебе світить сонце

Яскравіше із небес,

Хай життя тобі дарує

Море сміху та чудес.

***

Вітаю, сестричко, тебе я зі святом!

Ти в свій день народження дуже завзята.

І завжди в житті залишайся такою —

Веселою, доброю, дуже дзвінкою!

Всі мрії твої хай реальністю стануть,

Печалі й незгоди назавжди розтануть.

Твоє прикрашає хай усмішка личко.

І щастя тобі, моя люба сестричко!

***

Сестра, сестричка дорога,

Сьогодні день для тебе,

Хай у душі цвіте весна,

Хай сонце світить в небі!

І зігріває твої дні,

Теплом і добротою,

Хай Ангел твій завжди стоїть,

У тебе за спиною!

З днем народження, рідненька!

Тебе міцно обіймаю.

І в цей день, моя гарненька,

Я найкращого бажаю.

Радості і позитиву,

Жити, як бурхлива річка:

Стрімко, весело, щасливо.

З днем народження, сестричко!

***

Сестричко, сонце променисте!

Життя Твоє хай буде чисте,

Вквітчане щастям і добром,

Любов’ю, ніжністю, теплом,

А доля радість лиш дарує,

В багатстві й розкошах вирує,

Здійсняться хай Твої бажання.

Із Днем народження вітання.

***

Дорога моя сестричко,

Нехай сяє в тебе личко

Радістю, добром, здоров’ям!

Щоб купалась у любові.

Щоб була завжди красива,

Мила, ніжна, чарівлива.

Підкорила увесь світ,

Молода була весь вік.

Щоб жила завжди щасливо,

Кожен день приносив диво.

З днем народження, моя

Мила й дорога сестра!

Сестричка, тебе выпала честь испытать еще один год на земле, и ты можешь быть только благодарна за это небесам. Я же отправляю поздравления с Днем Рождения, желаю тебе прекрасного года впереди, пусть твои счастливые звезды продолжают сиять, а все мечты сбываются. Приятного тебе дня сестричка.

***

Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всего сердца. Желаю тебе больше ярких моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и покоя в твой дом! Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется, чтобы тебя всегда окружали только самые добрые люди, ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!

***

Сестричка, пусть день рождения подарит тебе водоворот невероятных эмоций и чувств, волну радости и позитива, драйв и азарт на весь год! Пусть тебе все удается, пусть все плохое пройдет, пусть ждет впереди великое счастье и взаимная любовь!

Сестричка, поздравляю с праздником! Ты неотразимая, фантастическая, роскошная женщина. Желаю тебе всегда быть собой, такой мудрой, женственной и красивой, какой ты и есть. Пусть жизненные обстоятельства всегда складываются для тебя положительно! Пусть мужчины бросают к твоим ногам сокровища и драгоценные украшения!

***

Родная моя сестренка, мы связаны с тобой на всю жизнь. Ты для меня лучшая подруга и поддержка при любых обстоятельствах. Я хочу тебе пожелать, чтобы в жизни тебя всегда окружало только прекрасное. Желаю, чтобы на твоем пути не было зла, подлости, обмана, чтобы твои ноги никогда не споткнулись, а гордо и быстро шагали вперед. Пусть тебя оберегает твой ангел-хранитель, а Бог всегда будет милосерден к тебе. Оставайся таким очаровательным, добрым, красивым человеком. C Днем рождения!

***

Милая сестра, дорогая, дорогая, любимая! Сердечно поздравляю с днем рождения! Желаю доброго и светлого настоящего, лучшего завтра, веры, покоя и гармонии души, радости и рвения на сердце, бодрости тела! Да будет успех во всех твоих делах, пусть сбываются мечты и станут реальностью желания! Счастье тебе, моя лучшая, любви, понимания и здоровья на долгие лета!

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