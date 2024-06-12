Поздравления с днем рождения сестре: искренние слова и открытки для родного человека
Нет в жизни лучшей подруги, чем сестра, ведь она всегда остается рядом, вне зависимости от событий и обстоятельств. А день рождения сестры – это всегда важный праздник.
Женщина, с которой вы росли рядом, достойна самых теплых слов в свой праздник. OBOZ.UA собрал искренние и нежные поздравления, которые следует отправить родному человеку в день его рождения.
З днем народження, сестричко,
Щиро я тебе вітаю!
Щастя, успіху, натхнення,
Віри, радості бажаю.
Хай для тебе світить сонце
Яскравіше із небес,
Хай життя тобі дарує
Море сміху та чудес.
***
Вітаю, сестричко, тебе я зі святом!
Ти в свій день народження дуже завзята.
І завжди в житті залишайся такою —
Веселою, доброю, дуже дзвінкою!
Всі мрії твої хай реальністю стануть,
Печалі й незгоди назавжди розтануть.
Твоє прикрашає хай усмішка личко.
І щастя тобі, моя люба сестричко!
***
Сестра, сестричка дорога,
Сьогодні день для тебе,
Хай у душі цвіте весна,
Хай сонце світить в небі!
І зігріває твої дні,
Теплом і добротою,
Хай Ангел твій завжди стоїть,
У тебе за спиною!
З днем народження, рідненька!
Тебе міцно обіймаю.
І в цей день, моя гарненька,
Я найкращого бажаю.
Радості і позитиву,
Жити, як бурхлива річка:
Стрімко, весело, щасливо.
З днем народження, сестричко!
***
Сестричко, сонце променисте!
Життя Твоє хай буде чисте,
Вквітчане щастям і добром,
Любов’ю, ніжністю, теплом,
А доля радість лиш дарує,
В багатстві й розкошах вирує,
Здійсняться хай Твої бажання.
Із Днем народження вітання.
***
Дорога моя сестричко,
Нехай сяє в тебе личко
Радістю, добром, здоров’ям!
Щоб купалась у любові.
Щоб була завжди красива,
Мила, ніжна, чарівлива.
Підкорила увесь світ,
Молода була весь вік.
Щоб жила завжди щасливо,
Кожен день приносив диво.
З днем народження, моя
Мила й дорога сестра!
Сестричка, тебе выпала честь испытать еще один год на земле, и ты можешь быть только благодарна за это небесам. Я же отправляю поздравления с Днем Рождения, желаю тебе прекрасного года впереди, пусть твои счастливые звезды продолжают сиять, а все мечты сбываются. Приятного тебе дня сестричка.
***
Милая сестра, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Родному человеку хочется пожелать гораздо большего, от всего сердца. Желаю тебе больше ярких моментов в жизни, уважения к себе, благополучия и покоя в твой дом! Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь, сбудется. Родная, хочется, чтобы тебя всегда окружали только самые добрые люди, ведь другого ты не заслуживаешь. Будь счастлива!
***
Сестричка, пусть день рождения подарит тебе водоворот невероятных эмоций и чувств, волну радости и позитива, драйв и азарт на весь год! Пусть тебе все удается, пусть все плохое пройдет, пусть ждет впереди великое счастье и взаимная любовь!
Сестричка, поздравляю с праздником! Ты неотразимая, фантастическая, роскошная женщина. Желаю тебе всегда быть собой, такой мудрой, женственной и красивой, какой ты и есть. Пусть жизненные обстоятельства всегда складываются для тебя положительно! Пусть мужчины бросают к твоим ногам сокровища и драгоценные украшения!
***
Родная моя сестренка, мы связаны с тобой на всю жизнь. Ты для меня лучшая подруга и поддержка при любых обстоятельствах. Я хочу тебе пожелать, чтобы в жизни тебя всегда окружало только прекрасное. Желаю, чтобы на твоем пути не было зла, подлости, обмана, чтобы твои ноги никогда не споткнулись, а гордо и быстро шагали вперед. Пусть тебя оберегает твой ангел-хранитель, а Бог всегда будет милосерден к тебе. Оставайся таким очаровательным, добрым, красивым человеком. C Днем рождения!
***
Милая сестра, дорогая, дорогая, любимая! Сердечно поздравляю с днем рождения! Желаю доброго и светлого настоящего, лучшего завтра, веры, покоя и гармонии души, радости и рвения на сердце, бодрости тела! Да будет успех во всех твоих делах, пусть сбываются мечты и станут реальностью желания! Счастье тебе, моя лучшая, любви, понимания и здоровья на долгие лета!
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