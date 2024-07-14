Правильно ли говорить по-украински 'Альона' и 'Філіпп': объяснение

В современном украинском обществе правильность написания и произношения собственных имен приобретает особую актуальность. Это стало не только вопросом лингвистической точности, но и культурной идентичности и уважения родного языка.

Одним из таких спорных моментов является употребление имен "Альона" и "Філіпп". О том, уместно ли употреблять их в такой форме, рассказал ныне покойный доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев.

Из-за влияния России на украинскую культуру и язык и всестороннее угнетение украинской идентичности, люди начали давать своим детям русские имена "Анна", "Алена" и "Филипп".

Эти имена пришли к нам с принятием христианства и приспособлены к фонетико-морфологическим законам каждого языка, например, еврейское Hanna и древнегреческие Helene и Philippos в украинском языке приняли форму "Ганна", "Олена", "Пилип".

В то же время, имен "Альона", "Єлєна", "Філіп" в украинском официальном ономастиконе нет, а имя "Анна" является редко используемым вариантом от "Ганна".

Да и если посмотреть на исторические украинские личности, то можно увидеть достаточно "Олен", "Пилипів" и т.д., но нет ни одного деятеля или деятеля по имени "Філіпп" или "Альона". Поэтому существует расхожее мнение, что появление этих именных вариантов в украинском обществе является следствием денационализации.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что имена "Альона" и "Філіпп" не стоит употреблять, общаясь на украинском языке, ведь они не соответствуют языковым нормам.

Адаптация имен к нормам языка – это не только вопрос фонетики или орфографии. Это часть культурной идентичности и самосознания народа. Сохранение собственных традиционных форм имен важно для сохранения исторического наследия.

А вот имена и фамилии, которые переводятся с латиницы, воспроизводятся в основном, так же как и звучат. То есть французское Bounaparte следует переводить, как "Бонапарт", а не "Боунапарте", Shakespeare – "Шекспір", а не "Шакеспеаре".

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