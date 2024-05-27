'Червона смородина' или 'порічка': как сказать по-украински правильно

У украинского языка множество нюансов и синонимических названий. Это все делает ее уникальной и богатой, но иногда приводит к путанице.

Например, многие не знают, как правильно называть один из видов ягод, "червона смородина" или "порічка". Поэтому известный учитель и языковед Александр Авраменко ответил на этот вопрос.

"Червона смородина" или "порічка" – это кустовые растения, имеющие красные, черные или белые кисло-сладкие ягодки. Все они принадлежат к семье крыжовниковых.

"Смородина"

Слово "смородина" происходит от "smorъdъ", что означает "сильный запах". От него также происходит украинское слово "сморід", которое в древности не имело негативного окраса.

Если потереть листья растения, имеющего черные ягодки, то можно почувствовать характерный резкий запах, поэтому его и стали называть "смородиной".

"Порічка"

"Порічка" произошла от слова "ріка". Так называют красные и белые ягоды семейства крыжовниковых, поскольку они в большинстве своем растут именно у рек и водоемов.

Иногда "порічку" могут называть красной или белой смородиной, но это ошибка. В украинском языке черные ягодки, которые растут на растении с душистыми листьями – это "смородина", а похожие на них белые или красные называют "порічками". По этой же причине не стоит говорить "чорна смородина", ведь ягоды "смородини" по умолчанию имеют черный цвет.

Следовательно, оба названия абсолютно правильны, однако имеют разное значение.

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