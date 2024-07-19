Правильный макияж сделает лицо моложе: как красить глаза и губы

Макияж – это то, чем можно наслаждаться на всех этапах жизни. Главное – своевременно подстраивать его под возрастные изменения внешности, чтобы подчеркивать свежесть и сияние лица.

Как этого достичь, рассказала GB News 52-летняя бьюти-инфлюэнсерка Аннамария Калебич. Она учит своих подписчиц в соцсетях ухаживать за зрелой кожей и краситься так, чтобы выглядеть моложе. Вот ее основные лайфхаки.

Кожа

С возрастом кожа нуждается в большем увлажнении. Потому есть смысл перейти с тонального крема на тонированный увлажняющий крем. Он создаст менее плотное покрытие, что не так сильно будет подчеркивать морщинки. Проблемные места можно перекрыть консилером. И не бойтесь полупрозрачной пудры – она эффективно закрепит макияж.

Глаза

С возрастом верхнее веко начинает провисать, поэтому нужно перенести темный акцент выше – на складку века. Также лучше отказаться от четких линий подводки, вместо этого делайте их с помощью тонкой кисточки и теней, чтобы создать пудровый эффект. Напоследок всегда завивайте ресницы, чтобы раскрыть взгляд, и не злоупотребляйте тушью – наносите экономно.

Брови

Когда дело доходит до бровей, Аннамария объединяет гель с карандашом, чтобы создать необходимую четкость. Острым грифелем дорисуйте желаемые волоски, а затем закрепите форму гелем, чтобы она была четкой и держалась весь день.

Бронзер и румяна

На текстурированной коже мерцания усиливает видимость морщин и пор. Вот почему с возрастом лучше избегать шимерных бронзирующих средств. Также стоит сместить акцент, который вы делаете румянами – наносите продукт на выступ скул и делайте при этом движения вверх. Это поднимет данную зону, зрительно ее подтянет.

Губы

При применении карандаша для губ Аннамария избегает нанесения продукта на наружные уголки. Это поможет сосредоточить внимание на центре рта, сделать губы более полными с виду. Но сам по себе карандаш обязателен – он удержит помаду от затекания в мелкие морщинки вокруг рта.

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