Какую форму бровей нельзя выбирать в зрелом возрасте: советы эксперта

Уходовые процедуры следует корректировать в зависимости от возрастных изменений и потребностей кожи. Техники и средства, актуальные в 30, могут потерять смысл в 40+. От поиска правильной прически до применения новых сывороток, увлажняющих кремов и даже шампуней – индустрия красоты предлагает множество советов по сохранению красоты и молодости кожи.

Эксперты говорят, что прежде всего следует откорректировать форму бровей. Как красить брови в зрелом возрасте и от какой формы лучше отказаться, рассказало издание Glam.

Тренды и возрастные изменения

В то время как 90-е и ранние 2000-е были эпохой чрезмерного выщипывания, в последние десятилетия актуальным трендом считаются густые натуральные брови.

Но когда вы достигаете определенного возраста, следование трендам не должно быть первоочередным условием ежедневного ухода. Важно выбрать форму бровей, подходящую к вашей форме лица.

Если вы когда-нибудь чрезмерно выщипывали брови, то знаете, как трудно вернуть естественную линию роста в прежнее состояние. С возрастом брови могут терять свою густоту и казаться более тонкими.

Идеальная форма бровей

Для женщин в возрасте есть две оптимальные формы бровей – это мягкая дуга и округлые брови.

Плавная дуга придает приподнятый и молодой вид, а округлые брови создают более мягкий и естественный акцент. Правильная форма бровей поможет красиво обрамить лицо и подчеркнуть ваши черты.

Избегать следует слишком острых форм и слишком высокого подъема. Тщательно прорисовывать контуры темным карандашом тоже не следует. Брови должны быть максимально натуральными.

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