Пригодится автолюбителям: как избавиться от запаха бензина на одежде

Если вы случайно разлили бензин на одежду, неприятного запаха может быть достаточно, чтобы вызвать головные боли и другие симптомы ухудшения самочувствия. К счастью, вы можете удалить запах с помощью продукта, который наверняка уже есть на вашей кухне.

Уксусная кислота способна удалить жир и грязь, а также эффективно нейтрализовать неприятные запахи. Детали рассказало издание House Digest.

Эффективное средство

Уксус – не просто универсальное средство для очищения кухни и ванной комнаты. Он также считается основным и незаменимым продуктом в прачечной.

Использование уксуса во время стирки может помочь предотвратить тусклость, смягчить ткани и устранить неприятный запах. Следует использовать силу уксуса, чтобы удалить сильный запах бензина из одежды.

Пошаговая инструкция

Приготовьте смесь из 1 части дистиллированного белого уксуса и 1 части горячей воды (чем горячее – тем лучше). Промокнув избыток бензина, замочите одежду в растворе в течение часа.

Можно предварительно нанести пищевую соду на пятно и оставить на несколько минут для дополнительной очистки.

Важная оговорка: следует прежде всего проверить и убедиться, что загрязненная ткань не слишком деликатна для ванны с уксусом. К примеру, в уксусе нельзя замачивать тренировочные леггинсы из спандекса, ведь эластичность материала может испортиться.

После замачивания можно начать процесс стирки. Некоторые эксперты утверждают, что ручная стирка является лучшим методом, в то время как другие предлагают бросать залитый бензином предмет одежды в стиральную машину. Однако соблюдайте осторожность во время сушки. Ее нужно делать только на свежем воздухе, чтобы предотвратить возникновение пожара через остаточный газ.

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