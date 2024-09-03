Привычки родом из СССР: что делали с ненужными газетами

Одним из ключевых источников информации в СССР являлись бумажные газеты. Их выпускали миллионными тиражами и выписывали в каждый дом. Результатом этого становились тонны макулатуры, ведь каждый выпуск моментально устаревал.

Впрочем, бумажным изделиям придумывали массу способов использования. Тотальный дефицит приучал советских людей не выбрасывать даже откровенный хлам. OBOZ.UA рассказывает, что в СССР делали со старыми газетами.

Вместо бумажных салфеток

Сейчас у нас есть масса вариантов бумажных изделий для использования в быту – салфетки разных видов, полотенца, туалетная бумага. В СССР всего этого не было. И здесь на помощь приходили газеты. Ими накрывали стол, когда готовили или ели что-нибудь грязное, с большим количеством отходов, например рыбу. Ими защищали поверхности при ремонтных работах. Их же использовали вместо туалетной бумаги, которая появилась на прилавках советских магазинов в семидесятых годах.

Вместо шпатлевки и штукатурки

Качество строительства в СССР было легендарным. И не в хорошем смысле. Стены всех домов были покрыты неровностями и изгибами. При этом в магазинах не продавались строительные смеси, которые помогли бы выровнять стены и потолки. И тут на помощь снова приходили газеты. Их клеили в несколько слоев, что помогало сделать стену более или менее ровной. Дополнительный бонус – на таком подкладе лучше держались некачественные обои советского производства.

В роли защитной одежды

Это сейчас мы можем легко приобрести в магазине хоть защитную одежду для грязных работ, хоть панаму от солнца. В СССР все это было в страшном дефиците. Поэтому люди выкручивались, как могли. Складывали из большого газетного листа шапочки, которые могли и от капель краски защитить, и от палящего солнца прикрыть. А что это выглядело сомнительно с точки зрения эстетики, так проблемы в этом не было – так ходили примерно все.

Для просушки обуви

А вот этот лайфхак в ходу до сих пор. Дело в том, что тонкая газетная бумага очень гигроскопична. И ее удобно вкладывать в промокшую обувь, чтобы быстрее просушить. Скомкайте несколько листов бесплатных рекламных газет и наполните этими шариками ботинок или кроссовок – к утру бумага впитает всю лишнюю влагу. Конечно, можно потратить на это пару бумажных полотенец, но это будет гораздо дороже.

Для уборки

Зайдите в любой хозмагазин и вы увидите огромный выбор средств и инструментов по уходу за стеклом – спреи, скребки, тряпки из микрофибры. Во времена СССР всего этого не было. Так что в ход шли простая вода и газета. Поскольку газетная бумага мягкая и хорошо впитывает влагу, ее использовали для натирания оконных стекол и зеркал после мытья. Но она все равно оставляла на стекле мелкие царапины.

Для теплоизоляции

Продувает холодный зимний ветер через щели? Можно задуть его герметиком и не переживать до весны. Но какой герметик во времена СССР? Тогда окна заклеивали полосками газетной бумаги, которые сажали на мучной клейстер. Решение было достаточно сомнительным, но все же лучше, чем вообще ничего. Впрочем, не только в этой ситуации использовали теплоизоляционные качества газеты. В нее заворачивали кастрюли с блюдами, чтобы сохранить тепло. Ею прикрывали рассаду от солнца и заморозков. В газете носить еду из дома, чтобы съесть на учебе или на работе.

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