Зачем на холодильниках в СССР были замки: причины

Наверное, последнее, что вы надеетесь увидеть на дверце холодильника, это массивный замок. Однако нередко нечто подобное можно было заметить на холодильниках жителей СССР.

Сейчас это кажется дикостью, а тогда было необходимостью. OBOZ.UA рассказывает, почему советские граждане закрывали свои холодильники на ключ.

Бытовая техника в советское время была скорее предметом роскоши – производили ее мало, а цены были весьма кусачими. Инженеры же старались делать приборы пусть неудобными и неуклюжими, зато долговечными. Холодильник мог служить десятилетиями.

Так же десятилетиями могли ждать расселения в отдельное жилье жильцы коммунальных квартир. Но пока им приходилось ютиться вместе, свою собственность нужно было защищать от не всегда добросовестных соседей. Так и возникла необходимость в установке на холодильниках замков.

Кроме того, холодильник можно было превратить в сейф, если семье нужно было куда-то уехать. К примеру, на дачу или, если повезет, в отпуск на море. Прибор отключали от электросети, размораживали и складывали в него ценные вещи. Дверцы запирали, а ключ забирали с собой.

Такой подход был полностью оправдан в послевоенные годы. Тогда жители СССР страдали от глубокого экономического кризиса, краж было много, а что угодно, что удавалось "достать", оберегалось, как настоящая драгоценность.

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