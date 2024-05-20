'Проект' или 'проєкт': как правильно говорить и писать на украинском

Языковой вопрос в последние годы активно обсуждается в обществе. Все больше людей начали использовать украинский язык в повседневном общении, поэтому стало появляться немало вопросов относительно правильности написания и произношения некоторых слов.

Одним из терминов, вызывающим споры стал "проєкт" или "проект". О том, какой вариант все же правильный, читайте в материале OBOZ.UA.

Для подавляющего большинства украинцев писать и произносить слово проект через букву "е" более привычно, поэтому многие люди считают именно этот вариант правильным. Однако в 2019 году Украинская национальная комиссия по правописанию подготовила новое правописание, согласно которому единственный правильный вариант написания и произношения термина "проєкт" через букву "є".

Украинцы имели время для того, чтобы привыкнуть к новым правилам, а потому, сначала написание слова "проект" не считалось ошибкой ни в документах, ни на экзаменах по украинскому языку. Но с момента утверждения правописания прошло уже 5 лет, поэтому целесообразно и правильно писать "проєкт" только через букву "є".

Почему правописание решили изменить

Следует отметить, что написание "проєкт" с буквой "є" не является новшеством. Это слово имеет иноязычное происхождение и образовалось с помощью немецкого корня -ject-, равно как и слова "об’єкт", "проєкція", "траєкторія" и т.д.

До 1933 года все эти термины писали и произносили через букву "є". Однако после Голодомора в ходе активного развертывания государственных программ СССР с целью приближения украинского языка к русскому слово "проєкт" и все производные от него на законодательном уровне постановили писать через букву "е".

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