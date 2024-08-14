Профессиональная уборщица назвала самые грязные места, которые люди точно заметят в вашем доме

Вы точно не одиноки, если тратите кучу времени на мытье дома перед приходом гостей. Но спрашивали ли вы себя, какие сами части вашего жилища они видят на самом деле и стоит ли тратить столько усилий на уборку?

Ответ дал Сара Бейкер-Холтом, профессиональная уборщица, дающая советы по уходу за домом в своем Instagram-блоге. Она много лет владеет клининговым бизнесом и хорошо знает, что, как и когда нужно делать, чтобы наслаждаться чистотой.

Свое сообщение она назвала "бомбой правды". И просто привела список мест, на которые гости действительно обращают внимание.

Главным проблемным местом она назвала туалет. Вид немытого унитаза может вызвать у людей отвращение. К тому же, это источник неприятных запахов и, конечно, инфекций. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы ваш унитаз был чист. Нанесите на его стенки чистящее средство, предназначенное специально для унитазов. Не забудьте о зоне под ободком! Дайте средству 15-20 минут на то, чтобы подействовать. За это время оно размягчит известковые отложения и убьет бактерии. Затем почистите поверхность ершиком, двигаясь от края ко дну, и тщательно все смойте, несколько раз слив воду. Обязательно протрите сиденье.

А это остальные 9 пунктов, на которые, по мнению Сары, нужно обратить внимание, когда вы готовите дом к приходу гостей:

плесень и влажные пятна на стенах; любые ловушки для вредителей на видных местах; вещи и зоны, которые неприятно пахнут, например, мусорное ведро, грязная ванная комната, зоны домашних животных; плесень и известковый налет в ванной; переполненная пепельница и запах сигаретного дыма; насекомые; осыпавшаяся штукатурка; беспорядок в зоне, где живет и играет ваше домашнее животное; грязная одежда и особенно белье на полу.

Пройдитесь с этим списком по дому. Если обнаружите какую-либо из этих проблем, устраните ее. И ваш дом сразу начнет выглядеть более опрятно. Остальную уборку проводите по своему усмотрению. "Позвольте мне сказать, что у каждого свой личный уровень чистоплотности, поэтому это не значит, что я кого-то осуждаю. Я здесь, чтобы оказать любую поддержку", – написала в своем посту блогерка.

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