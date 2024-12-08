Проїзний чи проїздний: как правильно говорить по-украински

При совпадении нескольких согласных в украинском языке часто происходит упрощение. Исключения нужно запомнить, ведь их совсем немного.

OBOZ.UA разбирался, когда нужно делать упрощение. На примере прилагательного "проїзний" мы рассмотрели особенности формирования слов при совпадении нескольких согласных.

В украинском языке чаще упрощаются такие совпадения согласных: -ждн-, -здн-, -стн-, -стл-, -слн-, в которых выпадает средний звук.

Например:

користь – корисний;

тиждень – тижневий;

честь – чесний;

щастя – щасливий;

якість – якісний;

область – обласний.

Поэтому по аналогии и билет бывает "проїзним", а не "проїздним".

Следует запомнить исключения из этого правила: хвастливий, кістлявий, пестливий, шістнадцять.

Сохраняется также -т- и в прилагательных, образовавшихся от существительных иностранного происхождения: компостний, контрастний, баластний, форпостний.

В группах согласных -скн-, -зкв- выпадает в глаголах, образованных с помощью суффикса -ну-.

Например: блеск – сверкнуть, давление – давить, треск – треснуть.

Также в украинском языке есть ряд слов, похожих на российские соответствия, но точно не заимствованные. Их можно встретить, например, в классической литературе или исторических официальных записях. Какие десять спорных слов имеют украинское происхождение – читайте в материале.

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