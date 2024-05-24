Простое удобрение заставит орхидею долго цвести: в чем секрет

Орхидея – это комнатное растение, которое может радовать своим цветением действительно долго, поэтому оно так популярно. Но сделать так, чтобы цветы на ней держались неделями и даже месяцами, выходит не у всех.

Эксперты по цветоводству говорят, что виной тому ошибки ухода, в частности неправильная подкормка. OBOZ.UA разбирался, как их исправить.

Как часто цветет орхидея

Частота и продолжительность цветения орхидеи зависят от вида цветка. Например, самые популярные фаленопсисы могут распускаться в течение всего года. Однако после этого отдыхают несколько месяцев. Некоторые виды орхидей могут радовать цветами от двух до шести месяцев. Продолжительность цветения определяется тем, сколько пищи будет получать цветок из субстрата и из окружающей среды – от этого зависят его жизненные силы.

Как определить, что орхидее требуется подкормка

Растение всегда нуждается во внесении подпитки в период вегетации. Сезоном внесения добрив для орхидеи являются весна, лето и первая половина осени. В это время она активно формирует новые корни и листья, закладывает почки и развивается. А вот когда растение находится в покое или уже распустилось, его лучше не подкармливать – это может нанести ему вред.

Самый простой и удобный способ внести удобрения в субстрат орхидеи – сделать это во время полива. Он же самый эффективный. Но при этом важно не переусердствовать. Орхидея приспособлена получать минимум питательных веществ и их излишек переносит очень плохо. Цветок может даже погибнуть.

Обычно экзотический цветок подкармливают готовыми смесями, которые продаются в любом магазине растений. Они удобны в использовании и хорошо сбалансированы. К тому же содержат подробную инструкцию по дозировкам. Но приготовить удобрение можно и самостоятельно.

Самодельное удобрение для орхидеи

Перед тем как перейти к рецепту, отметим – эксперты категорически не рекомендуют подкармливать цветок настоями трав, навозом и другой органикой. Слишком велика вероятность, что в полученном растворе будет превышена доза питательных веществ. К тому же так можно заразить цветок вредными для него микроорганизмами.

Зато растению может подойти полив рисовой водой. Кроме того, что в этом удобрении содержится обширный перечень нужных орхидее микроэлементов (фосфор, кальций, железо, цинк, калий и т.д.), она также является питательной средой для микоризных грибов, помогающих оптимизировать состояние субстрата для цветка. А еще такой полив оптимизирует уровень его кислотности.

Чтобы приготовить рисовую воду, замочите горсть риса в 2 литрах воды и слегка растолките крупу в ней. Когда зерна отдадут крахмал и вода побелеет, процедите жидкость. Рисовая вода готова. Таким удобрением можно подкармливать орхидею не чаще одного раза в месяц.

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