Простой метод поможет очистить даже самую грязную чашу блендера: не будет ни грязи, ни запаха

Какие только продукты не попадают в чашу блендера – от фруктов до мяса. Поэтому в ней смешиваются различные микроорганизмы, которые могут размножаться без надлежащего ухода, а следовательно, поддержание чистоты этой посудины является важным залогом гигиены.

Просто помыть чашу с привычным средством для посуды может быть недостаточно. Запах и вкус продуктов может остаться на стенках и передаться следующему блюду. Поэтому OBOZ.UA рассказывает, как сделать так, чтобы на ней не осталось никаких остатков, посторонних запахов и бактерий.

Все, что вам пригодится, это обычный лимон. Кислота в его составе является отличным очищающим средством, способным растворять даже стойкие загрязнители, которое вдобавок обладает антибактериальными свойствами.

Самый простой способ очистить блендер с помощью лимона – выдавить немного лимонного сока в чашу, наполненную теплой водой, а затем включить его. Чтобы усилить эффект от такой чистки, можно добавить в смесь две столовые ложки пищевой соды. Активная циркуляция такого раствора в чаше отлично очистит стенки и даже продезинфицирует их.

Также можно положить в чашу несколько кусочков лимона с кожурой, но с предварительно вычищенными семенами и добавить несколько капель средства для мытья посуды. Включите блендер на несколько секунд, затем слейте жидкость, ополосните емкость, влейте в нее немного воды и снова включите прибор на несколько секунд. Напоследок снова промойте чашу под струей. Она должна быть абсолютно прозрачной и пахнуть свежестью. А вдобавок вы хорошо очистите и ножи устройства.

Это работает так: лимонная кислота, содержащаяся во фрукте, и масла в его кожуре удалят жир и пятна, нейтрализуют запахи и оставят свежий аромат. Вот почему лимоны можно использовать для чистки других предметов на кухне, таких как микроволновка, посудомоечная машина и холодильник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно отмыть миску домашнего животного.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.