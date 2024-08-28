Проверьте свой ум: 'простая' математическая головоломка, которая запутает любого

Какое математическое действие может быть проще, чем сложение и вычитание, не правда ли? Что ж, давайте проверим это с помощью головоломки.

Все условия вы можете увидеть на картинке, которую публикует OBOZ.UA. На ней вы видите платформу для взвешивания животных. Если поставить на нее лягушку и овцу, это будет 10 килограммов, если лягушку и коня – 20 килограммов. А вот овца с конем вместе потянут на 24 килограмма. Сколько будут весить все три животных вместе?

Впервые эта картинка появилась в соцсетях и вызвала настоящую бурю обсуждений. Результаты расчетов у всех получались совершенно разные – от 18 до 59 килограммов. Попытайтесь найти правильный ответ и вы. И не торопитесь – временного ограничения у этой задачи нет.

Подумайте, каким способом можно решить эту задачу. Те, кто справились, убеждают, что мыслить нужно нестандартно. Потому что простого решения здесь нет. Дайте себе время придумать способ вычислить правильный ответ. И только когда найдете его, переходите к пояснению ниже.

Итак, обратите внимание, что каждое животное появляется на платформе дважды. Таким образом, суммарный вес всех трех комбинаций – это будет двойной правильный результат. И это ключ к разгадке.

Чтобы найти ответ, прибавляем 10, 20 и 24. В сумме получается 54. Делим это число на 2 и получаем 27. Это и есть решение этой головоломки.

Но можно пойти еще дальше и попытаться вычислить вес каждого отдельного животного. Это будет сложнее, но не невозможно. Если учесть, что овца с лошадью вместе весят 24 кг, а лягушка с лошадью – 20 кг, то получается, что овца тяжелее лягушки на 4 кг. Итого они весят 10 кг, а это значит, что вес овцы 7 кг, а лягушки – 3 кг. Вес лошади в таком случае вычислить просто – это 17 кг. Прибавляем 7, 3 и 17 и снова получаем 27 кг, а значит, первый ответ проверку прошел. Он точно верен.

Ранее OBOZ.UA публиковал математическую головоломку на расчет скорости машины.

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