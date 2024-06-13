'Пусть солнце освещает каждый твой день': как красиво поздравить женщину с днем рождения

Добрые и искренние слова способны подарить хорошее настроение, согреть теплом и вызвать радостную улыбку на лице. День рождения – это прекрасная возможность выразить свою любовь, заботу и уважение.

OBOZ.UA собрал самые лучшие поздравления с днем рождения для женщины. Важно помнить, что часто присутствие и внимание дороже любых подарков.

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Щоб кожен день був неймовірним,

Яскравим, сонячним та мирним.

Щоб радість, усмішки, обійми

В житті були безперебійно.

Наснагу й сили щохвилинно

Хай Бог дарує безупинно.

І в день народження, сьогодні,

Купайтесь в квітах та любові.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый миг был полон радости, улыбок и незабываемых эмоций! Пусть настроение будет отличным, пусть всегда будет вдохновение и сила для достижения больших взлетов и невероятных побед. Желаю мгновенного творческого расцвета, оптимизма и гармонии. Пусть мечты и желания сбываются, а каждый день будет значимым, удачным и результативным.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю быть счастливой, любимой, жизнерадостной. Пусть мечты сбываются, пусть каждый день дарит искренние улыбки, любимые цветы, яркие краски вдохновения и приятные встречи с близкими. Желаю здоровья и хороших надежд.

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Прекрасная, неповторимая, невероятная! Позволь поздравить тебя с днем рождения, с этим прекрасным днем, когда ты сияешь ярче, чем всегда. Оставайся такой же мудрой и доброй, красивой и сильной, украшай этот мир собой и дари тепло и свет всем вокруг, ибо ты это умеешь, как никто! Желаю тебе любви и женского счастья, исполнения заветных мечтаний и радостей каждый день. Будь самой счастливой, с днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю искренней любви, крепкого здоровья, постоянного вдохновения, невероятного везения, отличного настроения. Пусть твоя жизнь будет исполнена радости. Пусть твое сердце не знает обид. Желаю всегда оставаться непревзойденной женщиной. Желаю добиваться больших успехов в любой деятельности и в личных увлечениях.

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Поздравляю тебя с этим прекрасным юбилеем! Хочу пожелать тебе всегда оставаться такой же бесподобной женщиной, какой ты всегда была. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья, взаимопонимания с близкими и воплощения всех мечтаний. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, теплом и любовью.

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Вітаю щиро вас зі святом!

Бажаю вам добра багато,

Здоров’я гарного, міцного,

І сміху щирого, гучного.

Тепла і злагоди в родині,

Щоб не було для сліз причини,

Щоб друзі щиро посміхались,

Все заплановане вдавалось!

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Прекрасную женщину хочу поздравить с днем рождения! Ты, словно цветок, украшаешь собой этот мир, поэтому с уважением и восхищением хочу пожелать тебе: будь счастлива и всегда влюблена в жизнь. Пусть все невзгоды обходят тебя, а любовь, свет и гармония навсегда поселятся в твоем добром сердце. Поздравляю!

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День народження – це свято особливе!

Побажаю вам сьогодні я добра,

Хай живеться легко і щасливо,

Щоб кар’єра тільки вгору йшла.

Нехай сонце зранку Вам сміється,

І хай поруч гарні люди йдуть.

Хай усе задумане вдається,

Й легко хай біжить життєва путь.

***

Вітаю від щирого серця, вітаю!

Жіночого щастя й натхнення бажаю,

Щоб квітла краса, як троянда мрійлива,

Сьогоднішнє свято було особливим.

Хай радість на серці ніколи не згасне.

Хай усмішка сяє, мов сонечко ясне.

Здоров’я міцного, кар’єрних висот!

Ще зичу багатства й не знати турбот!

***

Поздравляем очаровательную, прекрасную, мудрую женщину! Желаем здоровья, женского счастья, успехов в жизни и вдохновения. Желаем, чтобы вы цвели нежно, как цветок весной, несмотря на то, какое на дворе время года, и радовали своих родных и друзей.

***

Чого бажають гарній жінці?

Хіба що щастя аж по вінця,

Хай душу радість зігріває,

Хай серце прикрощів не знає,

Хай збудуться мрії, здійсняться дива,

Хай щире кохання тебе зігріва.

Хай сили прибудуть на довгі літа,

А в серці твоїм хай живе доброта!

***

Щоб кожний день був особливим,

Безцінним, радісним, щасливим.

Щоб все збувалось у житті,

Чого тільки бажаєш ти.

***

C Днем рождения! С каждым годом твоя красота расцветает, а ты становишься еще мудрее, еще добрее и прекраснее. Сегодня я хочу пожелать тебе, чтобы каждая самая смелая твоя мечта сбылась, а твои глаза всегда пылали огнем счастья! Пусть твой личный новый год принесет тебе все, что ты хочешь. Будь счастлива! Поздравляю!

***

У день цей святковий і радісний твій

Бажаю я квітів і втілення мрій.

Хай доля щаслива буде з тобою,

Здоров’я бажаю, бажаю любові!

Коханою будь, будь весела і щира,

Здорова, успішна і дуже щаслива.

Хай сонце освітлює кожен твій день,

Натхнення бажаю й чудових ідей!

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления по случаю дня рождения кумовья.

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