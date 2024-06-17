Пять знаков ждет мощная удача: китайский гороскоп на неделю

В китайской астрологии каждый год имеет в качестве покровителя свое тотемное животное, наделяющее родившихся в этот год людей определенными чертами характера. Для пяти знаков восточного гороскопа период с 17 по 23 июня будет очень насыщенным.

Согласно прогнозу, неожиданная удача ждет Быков, Коней, Петухов, Свиней и Кроликов. Пора воплощать в реальность свои самые заветные мечты.

Бык

Вас будет сопровождать положительная благоприятная энергия. Пора решиться на кардинальные изменения в жизни. Будьте верны своим ценностям и не давайте препятствиям и недоброжелателям сбить вас с пути. Астрологи советуют задуматься о длительных перспективах – составить план на пять лет, подумать о сферах, в которых вы бы хотели себя проявить.

Конь

По словам астрологов, космические благословения будут разворачиваться в быстром темпе. Судьба будет очень благосклонна к вам. Успех придет там, где вы его даже не ожидали. Однако вероятны определенные невзгоды в личной жизни. Пора переосмыслить все красные флажки, которые в последнее время были в ваших отношениях. Некоторые представители этого знака захотят выбрать свободу.

Петух

Что посеешь – то и пожнешь. Эта фраза должна быть вашим девизом на этой неделе. Только упорный, честный и добросовестный труд принесет признание и вознаграждения. Уделяйте больше времени приоритетным сферам жизни. Следует найти баланс между работой и семьей. Впереди вас ждет судьбоносное путешествие – тщательно выбирайте, каких спутников вы возьмете с собой в дорогу.

Свинья

Энергия удачи на этой неделе состоит в том, чтобы замечать мир вокруг вас и выяснить, что для вас хорошо, а что нет. Как только вы это сделаете, вы найдете свою удачу, потому что вы больше не позволите, чтобы вас затащили не в те места не те люди. Следующая часть вашего жизненного пути будет зависеть от того, что вы делаете сейчас. Следуйте своему призванию и не разменяйтесь по мелочам.

Кролик

Ваша удача на этой неделе глубоко связана с ретроспективным взглядом на прошлое. Оглянитесь назад и посмотрите, насколько вы выросли. Посмотрите, насколько вы сильны и бесстрашны сейчас по сравнению с кем вы были раньше. Это осознание раскроет занавес вашей удачи и покажет, что вам нужно делать дальше. Доверьтесь этому внутреннему знанию.

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