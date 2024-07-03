Речами или речима? Как правильно сказать на украинском

Украинский язык достаточно богат параллельными формами слов, которые употребляются в речи одновременно. К примеру, можно сказать "зал", а можно "зала", и ошибки в этом не будет.

Но не все параллельные формы, которые бытуют в речи, грамматически правильны. Как указывает Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык", неразбериха часто возникает, в частности с творительным падежом существительного "речі". Подумайте, как скажете вы: "речами" или "речима"?

Такая запутанность может возникать из-за сходства данного слова с существительными "очі" и "плечі". Но в творительный падеж их надо ставить по-разному. И на это имеется достаточно четкая причина.

Слова "очі" и "плечі" в украинском относятся к 2 склонению существительных, его твердой группы, ведь в единственном числе имеют мужской род и окончание на -о (око) и -е (плече). Поэтому в творительном падеже они имеют форму "очима" и "плечима".

А вот "речі" — это 3 склонение, ведь в единственном числе оно имеет женский род (річ) и нулевое окончание. Если поставить такое слово в творительный падеж, оно будет иметь форму "речами". Так же как "ніч – ночами", "зустріч – зустрічами", "піч – печами". Эти слова при необходимости можно использовать как проверочные.

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