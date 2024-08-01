Решат только избранные: математическая головоломка, которая покажет ваш уровень IQ

Насколько вы уверены, что хорошо помните школьную программу по арифметике? Проверить знания в этом, казалось бы, простом предмете поможет головоломка.

На первый взгляд на публикуемой OBOZ.UA картинке нет ничего сложного. Из математических операций здесь только сложение. Но сможете ли вы дать правильный ответ за 9 секунд? Давайте проверим.

Специалисты говорят, что регулярное выполнение таких упражнений помогает улучшить навыки решения проблем, а также тренирует мозг. Но вы должны выполнить одно требование – дать ответ самостоятельно, а потом уже сверить его с объяснением и решением. Итак, поставьте таймер на 9 секунд. Если не уложитесь в это время, не страшно – это чемпионский результат, которым можно гордиться, но не обязательное условие прохождения теста. Вы можете потратить на него и больше времени. Уверены в своих расчетах? Тогда переходите к пояснению.

Итак, на картинке мы видим уравнения, в которых вместо чисел изображения животных. Мы видим три варианта неизвестных: сову, мышонка и щенка. Следует решить первые три уравнения, чтобы определить все неизвестные и найти сумму в последнем.

Итак, в первом уравнении мы видим, что четыре совы равны 80. Заменим сову на Х, в таком случае пример можно записать, как 4Х=80. Это значит, что Х – это 80, разделенное на 4. Следовательно, сова здесь означает число 20.

Далее мы видим пример, в котором одна сова и два мышонка в сумме дают 30. Поскольку "стоимость" совы мы уже знаем, подставим в уравнение мышонка, как Y. Получится 2Y+20=30. Вычтем из суммы известное нам число и получится что 2Y=10. Делим результат на 2, чтобы найти "цену" мышонка и получаем 5.

Все, что осталось вычислить, это "стоимость" щенка. Для этого воспользуемся последним уравнением с известной суммой. Оно самое простое, ведь содержит только два слагаемых. Что означает мышонок мы знаем, а щенка обозначим буквой Z. Тогда пример можно записать так: 5+Z=15. Чтобы найти ответ просто надо вычесть 5 из 15. И получается, что щенок означает цифру 10.

Все, что осталось, это подставить найденные значения в последнее уравнение. Выходит, что сова + щенок + мышонок = X + Z + Y = 20 + 10 + 5 = 35. Правильный ответ на головоломку – это 35.

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