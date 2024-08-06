Ретроградный Меркурий отправит четкое послание четырем знакам зодиака 6 августа

Ретроградный Меркурий только начался, и сразу планета соединилась с Луной, чтобы завершить картину транзита, полностью посвященного общению и движению вперед. Считайте это толчком от Вселенной, говорящей нам сказать сейчас или вечно молчать.

Астрологи утверждают, что особенно актуально это будет для людей, рожденных под четырьмя знаками зодиака. Им важно будет выражать все, что они испытывают, а не сдерживать свои эмоции. Читайте дальше, чтобы узнать, возможно именно вас откровенность подтолкнет вперед.

Телец

Вы любите есть. И в этом нет ничего дурного. Но вы не просто едите ради насыщения, а воспринимаете весь кулинарный опыт в его полноте. Запахи, текстуры и даже общение за столом – это успокаивает вас. И это будет ваш ключ к счастью и, как ни странно, процветанию.

Во-первых, вспомните выражение, что мы являемся тем, что мы едим. Отрегулируйте свою диету, сделайте ее более здоровой и полноценной. И наблюдайте, как быстро и сильно растет уровень вашей энергии. Во-вторых, если вам нужно решить какое-нибудь дело, делайте это во время трапезы. Это сделает обстановку менее напряженной и позволит найти оптимальное решение.

Дева

Когда Вселенная хочет, чтобы вы о чем-то узнали, она посылает вам знак, который вы не можете не увидеть. И сейчас пришло время такого знака. Вы наконец-то поймете, что больше не можете обманывать себя в том, в чем обманывали раньше.

Вы чувствуете, что вас используют и принимают как должное, и это, скорее всего, связано с работой. Вам не нравится, как к вам относятся, и пора заявить об этом. Теперь все зависит только от вас. Вы можете игнорировать знаки и заниматься своими делами, зная, что ничего не делается для того, чтобы изменить такое положение. Но прислушайтесь ко Вселенной и доверьтесь идее, что, возможно, вы сильнее в словах и делах, чем вы представляете.

Скорпион

Сегодняшний день – четкий знак того, что вам нужно внести радикальные изменения дома и, что еще более вероятно, в свою романтическую жизнь. Если вы в отношениях, пора что-то изменить. Если одиноки и ищете любовь, тоже пора сделать что-то не так, как всегда. Вам хочется действовать. Вы не можете просто оставаться на одном месте и чувствовать себя так, как чувствовали до этого.

Сейчас в вашей жизни продолжается застой, но сегодня наступает момент двигаться дальше. Знак, который вы получите в этот день, говорит вам, что если вы не сделаете что-нибудь действительно значительное, чтобы изменить траекторию своего движения, вы застрянете на месте еще на очень долгое время. Поэтому решайтесь.

Стрелец

Кажется, что вам срочно нужно начать следовать своему сердцу, а не делать то, что делают все. Вы знаете, что вам нужно избежать чего-то, и хотя это что-то очень популярное, вы начали понимать, что это просто не для вас. Вы меняетесь, но почему-то пытаетесь бороться с этими изменениями. Не бойтесь увидеть, что находится по ту сторону.

Сейчас вы можете понять суть, столь очевидной она становится для вас. Занимайтесь своими делами и не беспокойтесь о мелочах. Это может быть день, который изменит вашу жизнь. Если вы прислушиваетесь к знакам, которые дает вам Вселенная, вы можете оказаться на пути к счастью. Так что воспользуйтесь шансом. Будьте собой, оставайтесь верны себе и прокладывайте свой собственный путь.

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