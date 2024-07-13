Ретроградный Нептун несет изменения всем знакам: что говорят астрологи

Нептун – это планета, омрачающая рациональное мышление. Когда она ретроградная, становится труднее игнорировать вызовы, возникающие вследствие этого события.

В 2024 году транзиты и нетипичные движения планет принесут веские изменения в жизнь каждого знака зодиака. Астрологи заметили, что им придется столкнуться с реальностью, которая может быть утомительной, но также предоставит возможность для роста.

Овен

Нептун движется через ваш двенадцатый дом духовности, который побуждает Овнов к саморефлексии и работе над собой. Вы можете открыть глубокие истины о своей психике и психологических ранах, которые теперь способны исцелить.

Телец

Ретроградный Нептун влияет на ваш одиннадцатый дом общенияи это может вызвать вопрос о вашем сообществе и дружбе. Это время для переосмысления ценностей и поиска людей, действительно разделяющих ваши принципы.

Близнецы

Нептун влияет на ваш десятый дом карьеры и общественного имиджа, заставляя вас пересмотреть свой профессиональный путь. Возможно, вы поймете, что ваша текущая работа больше не отвечает желаниям или что высшие руководители, к признанию которых вы стремились, действительно не стоят вашей энергии.

Рак

Нептун ретрограден в вашем девятом доме похождений и высшего образования и приведет к переосмыслению философских взглядов. Вы можете обнаружить глубокие эмоции, требующие исцеления. Работа над собой будет способствовать личностному росту.

Лев

Нептун влияет на ваш восьмой дом эмоциональных связей и близости, заставляя пересмотреть ваши ближайшие отношения. Возможно, пора разобраться с проблемами в общих финансах и разработать действенный план.

Дева

Ретроградный Нептун активирует ваш седьмой дом партнерства и побуждает Дев пересмотреть все свои отношения как романтические, так и профессиональные. Важно понять собственные ценности и выстроить границы для здоровых отношений.

Весы

Нептун ретрограден в вашем шестом доме и заставляет Весов пересмотреть свою повседневную рутину и самочувствие. Если вы доводили себя до истощения, этот период – шанс изменить подход к своему распорядку дня.

Скорпион

Нептун влияет на ваш пятый дом романтики и самовыражения, заставляя быть честным с собой по поводу творчества и спонтанности и беззаботнее общаться с близкими. Возможно, вам понадобится больше времени для радости и заслуженного отдыха.

Стрелец

Ретроградный Нептун в вашем четвертом доме домашней жизни побуждает к переосмыслению эмоциональных ран и безопасности. Пора высказать свои глубокие потребности и разобраться с проблемами в семье.

Козерог

Нептун ретрограден в вашем третьем доме общения и может привести к практическому применению ваших идей и мечтаний. Например, вы можете почувствовать потребность поделиться своими интуитивными ощущениями с друзьями или коллегами или адаптировать старые наработки к новым проектам.

Водолей

Нептун влияет на ваш второй дом дохода, заставляя просмотреть ваши финансовые планы. Если ваши стратегии не соответствуют вашим ценностям, пора быть честным с собой и искать более удовлетворительные пути заработка.

Рыбы

Ретроградный Нептун в вашем знаке и первом доме заставляет просмотреть ваш личный бренд. Возможно, то, как вы себя представляете, не совсем отвечает вашему внутреннему отношению к себе. Этот период предназначен для сосредоточения на духовном развитии и самопознании.

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