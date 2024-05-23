С Днем Героев Украины: лучшие поздравления для защитников и защитниц. Открытки

23 мая вся страна отмечает День героев Украины. В этот праздник принято чествовать мужество и самоотверженность тех, кто защищает и защищал нашу свободу и независимость.

В условиях полномасштабной войны против РФ День Героев приобрел новое значение. OBOZ.UA собрал подборку поздравлений, чтобы вы могли лучше выразить свою благодарность защитникам и защитницам.

Сегодня абсолютно все граждане вынуждены по-своему противостоять российской агрессии. Поэтому праздник, посвященный всем, кто боролся за свободу и независимость нашей страны, на протяжении веков становится, как никогда, важным и актуальным.

23 мая вся Украина будет не только чтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу, но и благодарить всех, кто до сих пор защищает нашу землю от врага.

За независимость нужно бороться, поэтому не забудьте поблагодарить всех знакомых, родственников, друзей и т.п., которые сознательно рискуют своим здоровьем и жизнью ради счастливого будущего государства.

Поздравления с Днем Героев Украины

Украинская армия – это сила и гордость. Украинские военные доказали, что они самые отважные, опытные, профессиональные воины в мире. Пусть каждый защитник и каждая защитница вернутся домой целыми, невредимыми и принесет свободу и победу. С Днем Героев!

День Героев – это праздник величия духа украинских несокрушимых воинов. Спасибо за ваше мужество, отвагу и самоотверженность! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!

С Днем Героев Украины! Мы гордимся вами и искренне благодарим за то, что вы бережете нашу землю и наш народ от беды! Вы – пример смелости и отваги для всех украинцев! Пусть ваши сердца всегда будут полны мужества, а ваши души – веры в победу! Спасибо за все!

От всего сердца поздравляем вас с Днем Героев Украины! Сегодня мы чествуем ваше мужество, отвагу и самоотверженность, благодаря которым наша страна выстояла в самые сложные времена. Пусть ваши мужественные сердца никогда не знают усталости, а души будут преисполнены веры и надежды в лучшее. Слава Украине!

Сегодня каждый, кто работает на благо Украины, является героем. Благодарю всех, кто занимается волонтерством, воспитывает новое поколение, добросовестно платит налоги, помогает нуждающимся и тому подобное. Это все маленькие шаги к счастливому свободному украинскому будущему. А особенно благодарю наших несокрушимых и отважных воинов, что на фронте. Благодаря вашей работе Украина может продолжать жить и развиваться, поэтому каждый украинец сделает все возможное, чтобы вы как можно быстрее вернулись домой с победой. С Днем Героев! Слава Украине!

Вы освещаете дорогу,

Горящими сердцами нам,

Защиту дарите вы дому,

И наказание врагам.

Мы поздравляем всех героев,

Тех, кто Украину сберегал,

И пожелаем, чтоб душою,

Ты никогда не уставал!

В этот день мы чествуем героев,

Тех, которые нас жизнью защищает!

Тех, кто нам верить помогает!

Тех, кто ни в чем помех не знает!

Тех, кто Украину прославляет!

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