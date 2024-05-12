С Днем матери: нежные открытки для мамы, бабушки, жены
День матери – это особый праздник, который дарит нам возможность выразить свою любовь и благодарность самому дорогому человеку. В этот день мы вспоминаем о ее безграничной любви, заботе и поддержке.
Быть мамой – это совсем не простая работа, поэтому не забудьте поздравить не только своих мам, но и бабушек, жен сестер и подруг. OBOZ.UA собрал подборку лучших праздничных открыток с приятными пожеланиями
Ежегодно в Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая. В 2024 году оно приходится на 12 мая.
Это один из самых трогательных и важных семейных праздников. В этот день мы благодарим наших мам за их безграничную любовь, заботу, поддержку и самоотверженность.
Поздравления с днем матери
Для мамы
Мамочка, ты самая лучшая на свете! Благодарю тебя за все, что ты для меня делаешь. Я тебя очень люблю! С Днем Матери!
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Спасибо, что когда-то приняла решение родить меня и стала надежной опорой и поддержкой. В самые лучшие и худшие моменты моей жизни ты была рядом, и я очень это ценю. С Днем матери!
Для бабушки
Дорогая бабушка, ты для меня как вторая мама. Спасибо, что всегда была рядом. С Днем Матери!
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Благодаря тебе, моя мама выросла прекрасным, добрым человеком, достойно воспитавшим и собственных детей. Благодарю тебя за все, что ты делаешь для нашей семьи. Будь всегда счастлива и здорова. С Днем матери!
Для жены
С Днем матери, любимая. Ты моя лучшая подруга и самая лучшая мама для наших детей. Я благодарен судьбе, что когда-то встретил тебя.
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Раньше ты ежедневно дарила мне счастье и радость, а теперь ты даришь их еще и нашим детям. Спасибо за все, что ты делаешь для меня и нашей семьи. С Днем матери!
Для сестры или подруги
Я очень люблю тебя и твоих замечательных детей. Ты для них самая лучшая мама на свете, поэтому поздравляю тебя с твоим днем и желаю счастья. здоровья и безграничной любви.
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Ты отличная мама для твоего ребенка. Пусть, когда они вырастут, то любят тебя, уважают так же сильно, как и я. с Днем матери, дорогая!
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