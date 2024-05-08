С мая по октябрь будет продолжаться тяжелый период: что принесет всем знакам ретроградный Плутон

Ретрограды в астрологии – это явления, которые возвращают нас в прошлое и позволяют исправить старые ошибки. Во время них люди, как правило, сталкиваются с трудностями и проблемами.

Астрологи подготовили гороскоп для всех знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать, как на вас повлияет ретроградный Плутон.

Плутон является планетой сотворения и разрушения, а также смерти и возрождения. Это самое медленное небесное тело в астрологии, вызывающее постепенно развивающиеся изменения.

Овен

Ретроградный Плутон позволяет вам переосмыслить свои взгляды и надежды относительно того, каким мир вокруг вас есть и каким он должен быть. Возможно, вы осознаете тот факт, что не все согласны с вашими планами. Однако вы также почувствуете мотивацию и вдохновение, ведь ваши идеи вполне могут превратиться в успех в долгосрочной перспективе.

Телец

Ретроградный Плутон может подвергнуть сомнению некоторые профессиональные планы и поможет вам глубже понять, чего вы на самом деле хотите добиться. Возможно, вы не добьетесь материальных успехов не так быстро, как хотели. Но на внутреннем и личном уровне вас ждет триумф. Не зацикливайтесь на чужих взглядах, а формируйте собственные.

Близнецы

Ретроградный Плутон повлияет на сферу философии и приключений Близнецов, заставляя вас продолжать работу над идеями, которые беспокоят вас в последнее время. Также можно заметить углубление своей преданности определенным идеологиям. Впоследствии Близнецы столкнутся с долгами или иррациональными эмоциональными отношениями. Не бойтесь отказываться от того, что вас сдерживает.

Рак

Ретроградный Плутон поможет вам осознать и вспомнить некоторые обязательства, которые вы взяли на себя недавно. Впоследствии, когда Плутон снова войдет в седьмой дом партнерства, старые модели и динамика отношений могут восстановиться, что даст вам шанс подойти к этим ситуациям с другой стороны. В результате вы можете оставить определенных людей позади, ведь уже научились у них всему, что могли.

Лев

Ретроградный Плутон может поднять на поверхность глубинные проблемы в ваших отношениях. Возможно, вам придется изменить свое мнение относительно привычных вещей. Также вы можете столкнуться с проблемами в повседневной жизни, а также проблемами со здоровьем.

Дева

Ретроградный Плутон поможет вам осознать и принять некоторые изменения, которые вы недавно внесли в свой образ жизни. Возможно, вы поймете, какие привычки приносят пользу, а какие работают против вас и сможете направить свои усилия в другую сторону. Кроме того, вы можете вернуться к творческим начинаниям, которые еще не полностью реализованы.

Весы

Ретроградный Плутон может пролить свет на ваши романтические отношения, желания и привычки. Это может заставить вас отказаться от определенных хобби или увлечений, что даст вам время понять, что действительно вызывает у вас чувство удовольствия. Также Весы могут столкнуться с нерешенными проблемами в частной и семейной жизни.

Скорпион

Ретроградный Плутон призывает вас принять и понять некоторые недавние изменения, которые произошли в вашей личной жизни. Скорпионы также могут снова столкнуться с нерешенными проблемами из прошлого, касающимися того, как вы обрабатываете и обмениваетесь информацией, особенно с родственниками. Найдите силы и слова, чтобы правильно высказать свое мнение и закрыть эти вопросы раз и навсегда.

Стрелец

Ретроградный Плутон повлияет на ваше общение и ежедневные взаимодействия. Это заставит вас поподробнее задуматься над тем, что вы говорили, слышали и какие темы поднимали. Вас ждут моменты прозрения, которые углубят ваш духовный и интеллектуальный интеллект. Также вы можете наконец-то справиться с нерешенными финансовыми проблемами и понять, что деньги не определяют вас как личность.

Козерог

Ретроградный Плутон повлияет на ваши отношения с финансами и восприятие материальных благ. Вам придется задуматься о том, что вы действительно цените в этой жизни.

Возможно, к вам вернется человек, которым вы когда-то были и которого вы давно отпустили. Ваше прошлое всегда будет частью вас, но оно не определяет ваше будущее.

Водолей

Ретроградный Плутон спровоцирует начало глубокого периода самоанализа относительно того, кем вы являетесь и на самом деле выглядят ваши цели. Благодаря самоанализу вы сможете исследовать самые глубокие части вашей сущности. Это может вызвать забытые воспоминания, раскрыть правду и вынести на поверхность проблемы, с которыми вы не справились. Оставьте их позади раз и навсегда.

Рыбы

Ретроградный Плутон нарушит ваши духовности и подсознательные истины. В течение этого периода ваше восприятие может расшириться, открывая вам новые истины, которые вы не замечали. Возможно, вы наконец-то почувствуете себя достаточно смелыми, чтобы разобраться со своими душевными проблемами.

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