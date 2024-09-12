Самодельный освежитель воздуха поможет оживить квартиру: как его приготовить

В последнее время все больше людей отказываются от химии. Это касается не только жидкостей для уборки, мытья посуды, но и средств для очистки и ароматизации воздуха.

Использование натуральных, экологических альтернатив не только экономит средства, но и оказывает хорошее влияние на здоровье. Поэтому House Digest поделился информацией о том, как сделать освежитель своими руками.

Сентябрь в самом разгаре, поэтому уже пора добавить своему дому осеннего уюта. Ароматы играют важную роль в создании правильного настроения, ведь они способны не только вызывать воспоминания, но и маскировать неприятные запахи, а также поддерживать комфортную и привлекательную атмосферу в помещении.

Простой, натуральный и бюджетный способ наполнить дом свежестью – сделать освежитель воздуха самостоятельно. Для этого понадобятся палочки корицы и апельсиновые шкурки. Эти ингредиенты не только эффективно маскируют неприятные запахи, но и создают приятный осенний аромат, сопровождающий вас в течении дня.

Как приготовить осенний освежитель воздуха своими руками.

Сначала снимите с ароматных апельсинов кожицы, положите их вместе с палочками корицы в кастрюлю с водой и доведите смесь до кипения. Затем убавьте огонь и оставьте раствор вариться на среднем огне в течение 40-60 минут. За это время аромат корицы и апельсина наполнит ваш дом.

Как усовершенствовать аромат

Если вы хотите сделать аромат еще более насыщенным или придать ему новые нотки, можно добавить другие ингредиенты. Например:

Цедра лимона придаст большую свежесть и подчеркнет цитрусовые ноты освежителя;

Яблоко или ваниль придадут сладости и уюту;

придадут сладости и уюту; Целые гвоздики или веточки розмарина добавят ноток пряных трав и специй;

Также если вам нравится аромат сандалового дерева или тыквенных специй, не стесняйтесь экспериментировать.

Чтобы освежитель приносил максимальную пользу, вы можете оставлять его на плите в течение нескольких часов, время от времени доливая воду. Также вы можете хранить смесь в холодильнике, подогревая ее, когда нужно освежить дом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать, чтобы дома всегда был приятный аромат.

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