Сердце найдет путь к удаче: 5 знаков китайского зодиака ожидает неделя счастья до 18 августа

В восточной астрологии символом каждый год выступает определенное животное, наделяющее людей, родившихся в этот год, теми или иными умениями, талантами и чертами характера. Астрологи говорят, что в период с 12 по 18 августа некоторым знакам китайского зодиака особенно повезет.

Согласно прогнозу, счастливчиками недели станут те, кто родился в год Козы, Быка, Лошади, Кролика и Тигра. Их ждут судьбоносные встречи и важные жизненные выборы.

Коза

Вас ждет настоящий успех. Каждый раз, когда вам потребуется любовь или поддержка, родные и близкие будут рядом. Они помогут преодолеть все препятствия и поддержат все ваши стремления. Нужно только, чтобы вы не сдавались и не перестали отстаивать свои ценности. Также удача придет через незнакомых людей самым неожиданным путем. Не следует избегать общения и новых знакомств.

Бык

Вам будет казаться, что все складывается загадочно, и вы не сразу догадаетесь, куда приведут те или иные события. Период с 12 по 18 августа раскроет скрытые грани вашей личности, таким образом позволяя вам добиться успеха и быть увереннее в своих силах. Однако эта удача будет похожа на скользкую рыбу. Если вы попытаетесь его поймать, то проиграете. Позвольте вселенной свою делать магию, не пытаясь контролировать все события.

Конь

Вас ждет эмоциональная неделя. Нужно избавиться от лишнего эмоционального багажа. Возможно, придется стать на путь исцеления и трансформации. Поделитесь своими чувствами с человеком, которому вы можете доверять. Небесные транзиты поощряют избавиться от любых сдерживаемых или скрытых эмоций. Вас может накрыть волной ностальгии, но важно вовремя уяснить уроки прошлого и двигаться вперед с новым вдохновением и новыми силами.

Кролик

Важно уделить время своим желаниям. По возможности лучше взять отпуск на работе и насладиться последними теплыми летними днями. Только освободив место для чего-то нового, вы сможете начать новую главу в жизни. Это время для исцеления, релакса и саморефлексии. Впереди – насыщенная и активная осень, и следует быть готовыми к эпохе перемен.

Тигр

Удача придет мгновенно и очень неожиданно. Поэтому будьте внимательны, чтобы не упустить уникальную возможность. Эта неделя потребует от вас больше энергии и внимания. Вероятно, придется выйти из зоны комфорта, чтобы стать на путь развития и процветания. Будьте осторожны, ловите волну вдохновения и не упустите главный шанс лета.

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