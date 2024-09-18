Сезон не окончен: что можно посадить на огороде в октябре

В октябре приходят первые серьезные холода, но назвать этот месяц завершением сезона огородничества нельзя. Некоторые овощи хорошо сеять именно в это время – они успевают укорениться, а затем засыпают на зиму, чтобы самостоятельно прорасти с первым теплом.

О таких овощах рассказывает OBOZ.UA. Важное правило – выбирать холодостойкие сорта, этот нюанс должен быть указан на упаковке с посадочным материалом.

Лук-севок

Если вы сажаете лук в октябре, выбирайте момент так, чтобы до наступления холодов оставалось 15-20 дней. Именно столько нужно растению для укоренения. Выкопайте ямки глубиной 7-10 см и закладывайте в них луковицы с интервалом от 4-6 см до 10-12 см, в зависимости от сорта лука. Расстояние между рядами должно составлять примерно 30 см. И выбирайте для грядки участок, хорошо освещенный солнцем. Не забудьте замульчировать посевы.

Чеснок

Чесноку тоже требуется время на укоренение, поэтому его лучше сажать в первой половине октября. Для посева выбирайте зубки без следов повреждений, поражений или болезней. Углубляют посевной материал в землю в соответствии с его размером. Главное, чтобы слой земли над горлышком не превышал 1,5-2 см. Растения отдаляют друг от друга на 10 см, а расстояние между рядами закладывают 20-25 см. Чеснок, как и лук, необходимо укрыть мульчей.

Морковь

Для высева в октябре лучше выбирать скороспелые и среднеспелые сорта моркови. Работы проводят в начале месяца, чтобы овощ прижился. Участок выбирают ровный, без откосов и хорошо защищенный от ветра. Лучше всего подойдут грядки, где до этого росли огурцы, помидоры или картофель – там будет почва более оптимального состава. Слишком плотную землю лучше разрыхлить добавлением песка. Также хорошо перед посевом на зиму моркови внести минеральные удобрения. Интервал между рядками растений закладывают 15-20 см. Посевной материал углубляют в землю на 2-3 см, после чего заворачивают землей или перегноем. Напоследок морковь мульчируют сухим торфом.

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