Шоколад, вино и даже кровь: как отчистить любое пятно с ковра

Что ни упусти из рук, оно в конце концов окажется на полу. И это причина, почему ковры так часто покрываются пятнами и создают много проблем при уборке.

При этом для чистки каждого типа пятен требуются свои средства и свой подход. OBOZ.UA собрал наиболее действенные методы для борьбы со всеми наиболее распространенными типами загрязнений.

Универсальный метод

В большинстве своем пятна на ковре образуются из-за различных жидких субстанций. Борьба с ними должна начинаться со сбора как можно большего количества жидкости. Поэтому промокните загрязненное место чистым бумажным или полотняным полотенцем. Не трите пятно, поскольку это может привести к его распространению.

Далее добавьте на проблемное место немного холодной воды, чтобы разбавить загрязнитель, а затем еще раз промокните его. Смешайте половину стакана белого уксуса и такое же количество теплой воды, добавьте в смесь 1-2 капли моющего средства. Нанесите этот чистящий раствор на пятно, а затем снова промокните. Напоследок промойте почищенное место холодной водой и соберите как можно больше жидкости. Дайте ковру высохнуть на воздухе. Чаще всего этого бывает достаточно.

Пятна от домашних животных

Домашние животные могут оставлять на ковре следы своей жизнедеятельности, которые бывают достаточно стойкими. Начните с того, что соберите все твердые частицы, если они есть, и промокните всю возможную жидкость. Вы также можете насыпать на загрязненное место пищевую соду, чтобы впитать все, с чем не справилось полотенце. Соберите соду пылесосом, промойте обработанное место холодной водой и промокните. Обработайте пятно ферментным средством, которое расщепит видимое пятно и удалит запах, и соберите его остатки. Дайте очищенной области полностью высохнуть на воздухе.

Шоколад

При очищении пятен от шоколада главное помнить: ни в коем случае не втирайте его в ковер. Начните с того, что аккуратно соскребите шоколад ложкой или тупой стороной ножа и удалите все твердые кусочки. После этого промокните пятно холодной водой, чтобы шоколад застыл и не проник глубоко в ворс. Опрыскайте пятно смесью моющего средства, уксуса и воды и промокните. Повторяйте, пока след шоколада не исчезнет. Затем нанесите немного холодной воды и промокните насухо.

Вино

Методы борьбы с пятнами вина на ковре варьируются от пищевой соды и соли до перекиси водорода и стирального порошка. Эксперты говорят, что наиболее эффективной является холодная газированная минеральная вода. Начните с того, что соберите как можно больше жидкости, затем полейте пятно напитком и промокните еще раз. Повторяйте этот процесс, пока пятно не исчезнет. Если загрязнение устойчиво, смешайте столовую ложку моющего средства и немного белого уксуса с двумя стаканами воды, а затем нанесите смесь на пятно и соберите жидкость. Повторяйте до полного исчезновения пятна.

Кровь

Главный принцип удаления пятен крови – это смывать их холодной водой. Замочите загрязненное место на несколько минут, затем соберите всю жидкость, которую сможете. Можно при этом положить на пятно кубик льда, он поможет быстрее свернуть белки крови и не даст им проникнуть глубже в волокна. Следующим этапом обработайте пятно 3% перекисью водорода. Оставьте ее на несколько минут и снова соберите. Промойте пятно холодной водой, при необходимости повторяйте процедуру, пока оно не исчезнет. Дайте ковру полностью высохнуть на воздухе.

Кофе

Следы от кофе легко устранить раствором из двух чашек теплой воды и чайной и столовой ложки средства для мытья посуды. Также можно добавить в средство столовую ложку уксуса для эффективности. Соберите все следы напитка, нанесите раствор на пятно, хорошо прижмите его, чтобы чистящая жидкость проникла как можно глубже в волокна, но не трите, а затем соберите остатки. Повторяйте, пока не исчезнет пятно. Напоследок промойте пятно холодной водой, промокните всю жидкость и дайте ковру высохнуть на воздухе.

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