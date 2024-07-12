Скашивать или нет: что делать с кустами клубники в июле

Период плодоношения клубники подошел к концу. Однако опытные огородники отмечают, что уход за кустами не стоит прекращать, когда урожай уже собран.

Чтобы увеличить урожай в следующем сезоне, следует подкармливать клубнику в июле. Многие начинают скашивать кусты, чтобы у растений начинала лучше развиваться корневая система. OBOZ.UA разбирался, что делать с кустами клубники после плодоношения и стоит ли их скашивать.

Нужно ли скашивать кусты клубники

Есть теория, что скосив кусты сразу после сбора урожая, можно улучшить рост и разрастание клубники в следующем сезоне. Так, мол, начнут расти новые побеги, а иммунитет растений от радикального скашивания только улучшится. Говорят даже, что скашивание поможет удалить вредителей.

На самом деле прибегать к таким методам ухода за растениями не следует. Растения после скашивания будут находиться в состоянии стресса, долгое время не смогут восстановиться, что, конечно, окажет негативное влияние на урожай в следующем сезоне.

Специалисты говорят, что после радикального скашивания кусты клубники вообще могут не дать ягоды.

Правильный уход

Если скашивание делать не стоит, то с обрезкой – другое дело. Можно провести обрезку тех кустов, которые нуждаются в этой процедуре.

Возьмите секатор или садовые ножницы.

Удалите старые листья и побеги.

Больные кусты следует выкопать, чтобы инфекция не распространилась на всю грядку.

Уберите сухие листья и побеги из грядки, а почву в междурядье тщательно перекопайте. Это нужно, чтобы в корневую систему попадало больше кислорода, влаги и питательных веществ.

Чем подкормить клубнику

После плодоношения не стоит вносить азотные удобрения, иначе растение будет плохо зимовать и кусты могут вообще вымерзнуть.

Наиболее эффективными будут фосфорно-калийные удобрения. В емкость с 10 л воды добавьте 20 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. Полив лучше производить утром или поздно вечером.

Другой способ – заложить смесь сульфата и суперфосфата в почву в сухом виде. Нужно просто рассыпать удобрения на грядке и обильно полить водой.

Органика тоже всегда актуальна. К примеру, можно развести коровяк с водой в пропорции 1:10, добавить 10 граммов пепла и провести прикорневый полив из расчета один литр на куст.

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