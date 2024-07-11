Когда собирают урожай моркови: влияет ли на сроки жара

Морковь на уровне с картофелем и луком является одной из самых популярных и полезных овощных культур в мире. Она известна своим богатым содержанием витаминов, минералов и сладковатым вкусом.

В последние годы наблюдаются климатические изменения и повышение температуры, поэтому садоводы прибегают к вопросу о том, изменились ли сроки созревания моркови. О том, как понять, что овощи нужно выкапывать, рассказывает OBOZ.UA.

Факторы, влияющие на сроки сбора моркови

Сбор моркови зависит от нескольких ключевых факторов:

Сорт – разные сорта моркови имеют разные сроки созревания. Ранние сорта могут быть готовы к сбору уже через 65 дней после посева, тогда как поздние сорта могут потребовать до 130 дней.

Климатические условия – повышение температуры может влиять на скорость роста и качество урожая.

Срок хранения – перед тем, как выкапывать морковь, подумайте о том, будете ли вы потреблять урожай сразу или хотите сохранить его подольше.

Когда можно собирать морковь

Как правило, в Украине собирают урожай моркови с сентября по конец октября. Главное успеть до начала морозов, ведь их влияние может повлечь за собой гниение корнеплодов.

Ранние сорта можно собирать начиная с середины лета.

Как понять, что морковь созрела

Для того чтобы понять созрела ли морковь, можно выкопать один овощ и оценить его визуально. Также признаком спелости является пожелтение средних и нижних листьев и состояние корней. Если они потрескались, то урожай нужно собрать как можно быстрее.

Как правильно собирать морковь

Для сбора урожая следует выбрать сухой, прохладный и ясный день. Выкапывать морковь нужно лопатой или вилами, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить ее.

После того, как вы собрали весь урожай, надо оставить его на грядке высыхать в течение нескольких часов, а затем убрать руками почву, прицепившуюся к овощам и обрезать ботву так, чтобы остались хвостики, длиной 0,5-1,5 см.

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