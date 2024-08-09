Слитно или раздельно? Как правильно писать сложные слова с "техно"
Согласно новому правописанию в украинском языке части слов иноязычного происхождения, которые раньше нужно было писать через дефис, теперь следует писать слитно. Это, например, слова с первой частью: веб, вице, поп, лейб, макси, меди, пресс, фольк, мини, премиум, топ, флеш, экс, контр.
Возникает вопрос о части "техно". Языковеды объяснили орфографию некоторых сложных слов.
Следует обратить внимание на несколько нюансов.
В первом случае сложные слова с частью техно-, если это соответствует понятию "технологический" или "связанный с технологиями", нужно писать вместе.
Например:
- технопарк;
- технопроцес;
- технокомплекс;
- техногалузь;
- технорозвиток.
На території колишнього заводу планують збудувати науковий технопарк.
Це була одна з найзначущіших угод в техногалузі.
Олега запросили працювати у великий технокомплекс, пов’язаний з ракетобудуванням.
Обратите внимание, что "техно" – это еще и полноценное слово, означающее направление электронной музыки. Языковеды подчеркнули, что производные от этой лексемы сложные слова нужно писать через дефис.
Например:
- техно-сцена;
- техно-культура;
- техно-музика;
- техно-гурт;
- техно-фестиваль.
На відкритті торгового центру мав виступити відомий техно-гурт.
Літній техно-фестиваль на березі Дніпра довелося відкласти через війну.
ЮНЕСКО внесло техно-культуру до списку нематеріальної культурної спадщини.
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