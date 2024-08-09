Слитно или раздельно? Как правильно писать сложные слова с 'техно'

Согласно новому правописанию в украинском языке части слов иноязычного происхождения, которые раньше нужно было писать через дефис, теперь следует писать слитно. Это, например, слова с первой частью: веб, вице, поп, лейб, макси, меди, пресс, фольк, мини, премиум, топ, флеш, экс, контр.

Возникает вопрос о части "техно". Языковеды объяснили орфографию некоторых сложных слов.

Следует обратить внимание на несколько нюансов.

В первом случае сложные слова с частью техно-, если это соответствует понятию "технологический" или "связанный с технологиями", нужно писать вместе.

Например:

технопарк;

технопроцес;

технокомплекс;

техногалузь;

технорозвиток.

На території колишнього заводу планують збудувати науковий технопарк.

Це була одна з найзначущіших угод в техногалузі.

Олега запросили працювати у великий технокомплекс, пов’язаний з ракетобудуванням.

Обратите внимание, что "техно" – это еще и полноценное слово, означающее направление электронной музыки. Языковеды подчеркнули, что производные от этой лексемы сложные слова нужно писать через дефис.

Например:

техно-сцена;

техно-культура;

техно-музика;

техно-гурт;

техно-фестиваль.

На відкритті торгового центру мав виступити відомий техно-гурт.

Літній техно-фестиваль на березі Дніпра довелося відкласти через війну.

ЮНЕСКО внесло техно-культуру до списку нематеріальної культурної спадщини.

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