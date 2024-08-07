'Фарба' и 'барва': языковеды объяснили, почему ошибочно считать эти слова синонимами

В украинском языке есть немало слов, которые часто отождествляют и употребляют неправильно, хотя на самом деле они имеют разное значение. Это, например, касается лексем"фарба" и "барва".

Казалось бы, разница между ними минимальна. Однако языковеды рассказали, что использовать одно слово вместо другого в этом случае не стоит.

Слова "фарба" и "барва". не являются синонимами, даже несмотря на то, что в толковом словаре с пометкой "редко" можно найти такое утверждение: "фарба – те саме, що барва".

Эксперты советуют не отождествлять эти понятия, а использовать каждое в своем значении.

Синонимом к слову "барва" является "колір".

Можно сказать: барви осені, барви веселки, барви літнього моря, барви неба після дощу.

К примеру:

Заграли на небі барви веселки, а в повітрі повіяло свіжістю після дощу.

Остапа не приваблювали барви осені, він йшов лісом, насупившись, бо не знав, що принесуть зимові морози.

Небо не заході сонця заграло золотавими барвами.

А фарба – вещество для окрашивания предметов в тот или иной цвет. Говоря о процессе рисования картин, также следует употреблять слово "фарба" , а не "барва".

К примеру:

Акрилові фарби вперше були винайдені в кінці 1930-х років, а стали комерційно успішними для широкого вжитку в 1950-х.

"Купіть мені, таточку, зеленої фарби для малювання", – просила Даринка.

На оброблену поверхню потрібно спершу нанести тонкий шар ґрунтової фарби.

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