Сода и уксус не нужны: простой способ отчистить устаревший жир на дверцах духовки

Духовка – самое грязное место на кухне. Жир, грязь, пригоревшие остатки пищи, подверженные воздействию высоких температур, довольно трудно отчистить.

Особенно уязвимы дверцы духовки, ведь популярные чистящие средства, такие как сода или соль, могут повредить поверхность. Эксперты рассказали о простом способе, который поможет отмыть устаревший жир на дверцах.

Эффективное средство

Духовку следует чистить по мере загрязнения, но не реже одного раза каждые три месяца.

Секция, наиболее чувствительная к загрязнениям – это прозрачная часть дверцы духовки, где со временем накапливается жир, масляные пятна и пригоревшие остатки. Чтобы решить эту проблему, достаточно одного эффективного средства.

Эксперты советуют попробовать таблетки для посудомоечной машины. Эти маленькие брикеты овальной или прямоугольной формы состоят из химических веществ, в основе которых – моющие и ополаскивающие соли, растворяющие жир. Дополнительные элементы направлены на смягчение жесткой воды, дезинфикацию и растворение накипи. Фосфаты препятствуют образованию разводов от воды.

Пошаговая инструкция

Таблетки спасут даже места с сильнейшим жировым налетом.

Добавьте немного воды в таблетку и нанесите средство плотным слоем на грязные места. Сразу вытирать не нужно, ведь компоненты должны подействовать. Оставьте средство на 1-2 часа. Осторожно уберите жир влажной губкой. Вымойте поверхность с помощью чистой губки и воды и протрите насухо салфетками.

Ферменты в таблетках посудомоечных машин могут расщепить молекулы белка и крахмала и помочь удалить жир.

Для очистки дверцы духовки можно использовать белый и яблочный уксус. Детальнее – читайте в материале.

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