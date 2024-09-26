В октябре 2024 года состоится ряд знаковых космических событий, которые могут повлиять как на судьбу каждого человека, так и на целые страны и народы. В частности, они могут благоприятно отразиться на Украине.

ЗАХВАТ АСТЕРОИДА 2024-РТ5 ГРАВИТАЦИОННЫМ ПОЛЕМ ЗЕМЛИ 29 СЕНТЯБРЯ

Как мы уже рассказывали, 27 сентября состоится перигелий кометы А23 Атлас, после чего комета должна стать видимой невооруженным глазом в звездном небе. Кометы, становящиеся видимыми в звездном небе, во всех мировых школах астрологии считаются предвестниками великих событий, охватывающих всю планету. Древние культуры считали, что кометы соединяют наш мир с высшим миром, который размещается в глубинах космоса. Поэтому кометы либо что-то отнимают от нас в высшие миры, и тогда после появления комет наступают разрушительные процессы, либо что-то приносят из высших миров, и после появления комет наступают трансформационные процессы в сторону общего блага. По мнению специалистов, комета А23 АТЛАС относится ко второму типу – инициирующим создание блага.

На следующий день после перигелия кометы гравитационное поле Земли захватит астероид 2024-РТ5 и перейдет на орбиту вокруг нашей планеты. Однако временно ожидается, что астероид сойдет с орбиты и погрузится в открытый космос около 25 ноября. Все это время он может быть виден на небе как очень маленькая вторая Луна.

Что в астрономии, что в астрологии это очень редкое явление. Если рассмотреть звездную карту появления астероида РТ5, то мы увидим, что целых четыре элемента гороскопа в настоящее время находятся в орбисе туманности Форамен (Солнце, Меркурий, Венера и Нисходящий Лунный Узел). Форамен обычно провоцирует нарушение работы психосферы людей, поэтому мы можем ожидать, что за период 29 октября и несколько дней спустя многие люди будут вести себя так, будто немножко сошли с ума. Поэтому рекомендация всем в эти дни отслеживать свое состояние и удерживать высокий уровень самоконтроля.

Но появление астероида РТ5 для Украины должно быть благоприятным. Заря Сириус в соединении с Марсом в знаке Рака. Сириус считается звездой богов и пророков во многих религиях мира. Соединение Сириуса с Марсом означает, что божественные силы будут усиленно контролировать сферу Марса, то есть конфликты и войны, мы можем увидеть поддержку Украины, а именно приближение ее справедливой победы. Асцендент происшествия находится в соединении с созвездием Стожары в Тельце, что также означает помощь семи небесных сил Украины (Украина считается территорией под сильным влиянием знака Тялец).

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 2 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА

Разбирая звездную карту солнечного кольцевого затмения 2 октября 2014 года (пик затмения в 21:46 минут (21:46:13)), хотелось бы обратить внимание на завершение коридора затмений, который начался 18 сентября затмением Луны, и завершается затмением Солнца 2 октября. Этот коридор затмений был необычным, а именно "реверсивным".

Обычно коридоры затмений начинают солнечные затмения, а завершают лунные. На этот раз было наоборот – более редкое явление. "Реверсивный" коридор затмений действует как зеркало, то есть помогает человеку увидеть самого себя как в зеркале, что позволяет увидеть и устранить ошибки и ошибочные решения.

Затмения всегда возмущают энергетику, люди и природа оказываются как в энергетическом шторме, который может как помочь, так и навредить. Последствия этого энергетического шторма для Украины будут наименьшими, потому что затмение не будет наблюдаться над нашей территорией (его будет хорошо видно над Южной Америкой).

Солнце в звездной карте затмения будет находиться в орбисе звезды Виндемиатрикс. Это звезда неожиданностей. Она влияет на то, что судьбы людей могут неожиданно измениться, также инициирует необычные неожиданные события в социальных пространствах. Считая, что Солнце в знаке Весы находится в падении, еще и в соединении со звездой Виндемиатрикс, можно прогнозировать падение или потерю авторитета политиков, родившихся в созвездии Весы.

На ситуацию также будет влиять заря Поррима, инициирующая у людей стремление построить идеальный мир. Соединения Марса с Канопусом, Меркурия с Аввой, Венеры с Мимозой, Юпитера с Капеллой – благоприятны. Эти звезды, как считается, оказывают мягкое "ангельское" влияние. Это влияние можно рассматривать как уменьшение количества боевых столкновений – задачи, возможно, будут решать "малыми силами".

Асцендент события "пик кольцевого солнечного затмения 2 октября 2024" находится в знаке Рак, в соединении со звездой Альхена. Альхена – это звезда творческих людей: художников, поэтов, писателей, скульпторов, архитекторов – всех творческих профессий. Поэтому после завершения затмения, в течение полугода увидим огромный расцвет творчества по всему миру.

Чтобы уберечь себя во время энергетических штормов во время затмения и направить стихийные природные силы в благоприятное русло, проводят ритуал на солнечное затмение.

Ритуал на солнечное затемнение

Начинается за 19 минут до пика затмения. Перед этим нужно обмыться или принять душ. На стол перед ритуалом ставятся два стакана с водой: один направо, один налево, и круглое зеркало. Можно использовать святую или освященную воду. За эти 19 минут следует представить, что все негативные моменты из жизни ушли. Причем Солнце отвечает за такие свойства человека, как сила воли, духовность, мужество, творческий потенциал, свойства личности, проявления "эго".

На самом пике затмения можно прочесть вслух священный слог "ОМ". Начиная с пика затмения, представляем, что в жизнь уже пришли положительные моменты и изменения, которые мы хотим. Вторая фаза тоже должна занять не менее 19 минут, но больше можно. По завершении нужно выпить воду, сначала из левого стакана, затем из правого. Стаканы помыть, снова совершить омовение или принять душ. Полный результат ритуала воплотится на 41 день.

ДЕНЬ РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ АФЕЛИЕМ И ПЕРИГЕЛИЕМ ЗЕМНОЙ ОРБИТЫ ВОКРУГ СОЛНЦА 5 ОКТЯБРЯ

День Силы 5 октября – один из важнейших 12 Дней Силы Колеса Года. Это точка равновесия между апогеем и перигеем орбиты Земли вокруг Солнца. В этот день совершается много обрядов. 5 октября многие духовные течения планеты отмечают День Силы, поэтому в этот день принято загадывать желания. День особенный, поскольку находится ровно посередине между афелием и перигелием орбиты Земли вокруг Солнца, наиболее близкой и самой отдаленной точкой. Первый ежегодно выпадает на 6 июля, второй – на 6 января. Считается, что из космоса на Землю в этот день поступает повышенный поток энергии. В подтверждение 5 октября наблюдается даже вибрация пирамидальных сооружений на нашей планете.

День 5 октября позволит людям прийти в состояние равновесия после тех космических "штормов", которые были вызваны предыдущими космическими явлениями, а именно: лунным затмением 18 сентября, "реверсивным" коридором затмений (18 сентября – 2 октября), перигеем кометы А23 АТЛАС 27 сентября, появлением временного спутника Земли – астероида 2024-РТ5 29 сентября, солнечным затмением 2 октября. На дне 5, 6 и 7 октября рекомендуется проводить восстановительные медитации.