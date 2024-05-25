Соседи будут в восторге: как ухаживать за лавандой, чтобы получить пышное цветение летом

Если вы выращиваете среди других растений на своем участке лаванду, вы могли замечать, что у вас она цветет не так долго, как у соседей. Или не радует достаточно пышным цветом, на которое вы рассчитывали.

Эксперты по садоводству говорят, что приводящие к этому ошибки исправить довольно просто. OBOZ.UA рассказывает о двух советах, как ухаживать за лавандой, чтобы получить максимально длительное и обильное цветение этого растения.

Прежде всего, поздравьте себя, если лаванда прижилась на вашем участке – самое сложное вы уже сделали. Дальше от вас понадобится только достаточно необременительный уход.

Так эксперты не советуют поливать растение без крайней необходимости. Лаванда умеет чрезвычайно эффективно добывать влагу из почвы и воздуха, поэтому в дополнительном увлажнении при нормальных условиях не нуждается. Подливайте кусты растения, только если наступила настоящая засуха и они начали чахнуть.

Еще один совет, который поможет продолжить цветение растения, это срезать уже распустившиеся соцветия. Снимайте их с помощью острого ножа или секатора примерно на 5 см выше места, где ветка успела одеревенеть. Это стимулирует растение выпускать новые побеги. Причем не только в следующем сезоне, но и в текущем году. Так вы можете получить дополнительный сезон лаванды на своем участке.

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